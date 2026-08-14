Ante la consulta sobre si "los valores de 'soberanía nacional' y 'defensa de la Patria'" forman parte de las decisiones de la gestión de Milei, un 65,7% sostuvo que estan "menos presentes que antes".

El alineamiento de Javier Milei con el Estados Unidos de Donald Trump e Israel, el rechazo a paises vecinos por motivos ideológicos y su incapacidad de procesar el episodio de la bandera sobre Malvinas en el partido de la Seleccíón Argentina contra Inglaterra, son algunos de los factores que minan la condición del Presidente como defensor de los intereses de su país. Una encuesta reveló que la sociedad ve al Jefe de Estado alejado de los conceptos de soberanía y defensa de la Patria, mientras que, por el contrario, los argentinos sostienen esas premisas con mayor énfasis.

La consultora Zuban-Córdoba realizó un trabajo de opinión pública a nivel nacional, en el que se consultó a los encuestados sobre el concepto de soberanía en la actualidad. En ese marco, se consultó sobre el vínculo de esta noción y el Gobierno nacional, sus posturas y decisiones.

Un 65% percibe menos defensa de la soberanía en la gestión

Ante la consulta sobre si "los valores de 'soberanía nacional' y 'defensa de la Patria'" forman parte de las decisiones de la gestión de Milei, un 65,7% sostuvo que estan "menos presentes que antes": casi seis de cada diez argentinos. Un 11,3% sostuvo que están "igual que antes", mientras que un 21% considera que está "más presente que antes". El restante 2% es de indecisos.

Sin embargo, la ausencia de defensa de la patria y la soberanía en las decisiones del gobierno de Milei se diferencia de lo que sucede en la sociedad. El sondeo también consultó a sus encuestados sobre la presencia de ambos conceptos en la actualidad.

Frente a la consulta sobre si el valor de la idea de "soberanía nacional" está hoy en la sociedad, un 54,1% de los encuestados consideró que está "más presente que nunca". Un 25,8% afirmó que se encuentra "igual que antes" y un 17,3% sostuvo que está "menos presente que antes. El restante 2,8% se inclinó por la opción "no sabe".

Del mismo modo, consultados sobre si el valor de la idea de "defensa de la Patria" está hoy en la sociedad, un 48,3% de los encuestados consideró que está "más presente que nunca". Un 28,1% afirmó que se encuentra "igual que antes" y un 20,1% sostuvo que está "menos presente que antes. Completan el sondeo un 3,5% de indecisos.

Cuestionamientos al sesgo en la política exterior

No es la primera encuesta que pone en tela de juicio la defensa de la Patria por parte de Milei, un trabajo de opinión pública realizado por CEOP Latam consideró el 68,6% cree que al Presidente no le importan las Malvinas. También el sondeo marcó un rechazo al alineamiento irrestricto de la gestión de La Libertad Avanza con Estados Unidos

En ese marco, un 44,4% de los argentinos prefiere una Argentina más cercana a Brasil y la región, contra apenas 25,8% que elige al país gobernado por Donald Trump. Sumado a quienes prefieren no alinearse con ninguna potencia, el rechazo al eje pro-norteamericano trepa al 69,8%.