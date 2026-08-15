Milei volverá a presentar el Presupuesto en el Congreso: será el 15 de septiembre

El presidente Javier Milei volverá a presentar el proyecto de ley de Presupuesto el martes 15 de septiembre. El líder de La Libertad Avanza (LLA) ya había apelado a esta metodología en 2024, en la presentación del cálculo de gastos y recursos previsto para el 2025, que terminó por ser prorrogado.

“El presidente es nuestro mejor comunicador, por escándalo”, aseguraron altas fuentes parlamentarias del oficialismo. Milei había abierto el recinto el 15 de septiembre de 2024 para presentar el presupuesto en una cadena nacional, que terminó con un bajísimo rating.

Qué pasó cuando Milei presentó el presupuesto en 2024

Milei presentó el presupuesto 2024, que no tuvo los votos para aprobarse. Al igual que el del 2026, el primero que le aprobó el Congreso, ese cálculo de gastos e ingresos proponía, según había afirmado, cuánto "tenemos que ahorrar", para después ver "cuánto podemos gastar”.

“Después de años donde la clase política vivió poniendo cepos a las libertades individuales, hoy venimos aquí a ponerle un cepo al Estado”, planteó Milei para dar lineamientos macro del cálculo de gastos y recursos para el ejercicio 2025, en el que primará lo que denomina "déficit cero", basándose en el achique del Estado y desregulación de la economía.

Según Milei, esto va a "blindar el equilibrio fiscal para siempre", "obligar al Estado a hacerse cargo y absorber los efectos de las perturbaciones en la economía" y "para cuando haya mejoras permanentes", obilgará "a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la reducción de impuestos".

Fuera de los insultos personales a los diputados, el Presidente dijo a los legisladores presentes "que la decisión de qué lado de la historia quieren quedar es suya". "Luego será la ciudadanía quien los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y contra su gente", lanzó Milei.

También le dejó un mensaje a los gobernadores : "Cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes”.

Como en cada oportunidad que pisa el Congreso, el Presidente se peleó con la oposición."¡Hablá sin leer!", lo desafió desde su banca el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, al que no se lo enfocó en la transmisión oficial. "Vos seguís sumando con dificultad. Igual pueden tomar nota porque ahora empiezo", respondió el Presidente a sus interlocutores fuera de campo.

Con información de Noticias Argentinas