Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y el consumo sigue estancado

Las ventas por el Día del Niño registraron una caída del 2,5% interanual a precios constantes, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aunque los comercios desplegaron descuentos, promociones y financiación para impulsar la demanda, el consumo se mantuvo selectivo y los compradores priorizaron productos de menor valor.

El resultado mostró que la fecha no logró modificar el escenario de estancamiento que atraviesa la actividad comercial. De acuerdo con el informe, el movimiento generado funcionó principalmente como un alivio puntual para los comercios, pero no alcanzó para convertirse en un motor de recuperación del consumo.

El 81,2% de los comercios encuestados implementó acciones promocionales para el Día del Niño. Sin embargo, ese porcentaje fue 5,8 puntos porcentuales inferior al registrado durante la misma fecha del año anterior. Entre las principales herramientas utilizadas se destacaron la financiación con tarjeta, elegida por el 55,3% de los comercios, y los descuentos en efectivo, implementados por el 46,2%.

A pesar de las promociones, la respuesta de los consumidores fue limitada. El gasto promedio por operación alcanzó los $45.892, frente a los $33.736 registrados un año atrás. Según CAME, una vez descontado el efecto de la inflación, esto representó un incremento real del 0,8%.

Casi la mitad de los comercios vendió menos de lo esperado

El relevamiento también mostró que el desempeño de la fecha quedó por debajo de las expectativas de buena parte de los comerciantes. El 43,6% de los negocios señaló que las ventas estuvieron en línea con lo previsto, mientras que el 41,7% consideró que el resultado fue peor al esperado. Dentro de este último grupo, un 38,1% calificó el desempeño como "peor" y un 3,6% como "mucho peor".

En el extremo opuesto, apenas el 14,7% de los comercios tuvo un resultado superior al proyectado. De ese total, un 12,7% indicó que las ventas fueron mejores y un 2% que fueron mucho mejores.

La celebración tampoco consiguió generar un impulso significativo sobre la actividad comercial del mes. El 36% de los comercios afirmó que el Día del Niño sumó movimiento, aunque sin modificar el panorama general. Otro 35,5% describió el impacto como moderado, mientras que el 19,3% aseguró que la fecha no tuvo incidencia sobre sus ventas. Solo el 9,1% consideró que la celebración fue clave para dinamizar la actividad durante el mes.

Jugueterías e indumentaria, entre los rubros más golpeados

Los cinco sectores relevados por CAME registraron caídas interanuales frente al Día del Niño del año pasado. La mayor contracción se produjo en juguetería, con una baja del 4,8%, seguida por indumentaria y accesorios, que retrocedió 4,1%. Más atrás se ubicaron calzado y marroquinería (-3,1%), librería (-1,8%) y equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%).

Juguetería

El ticket promedio fue de $45.038, mientras que las ventas cayeron 4,8% interanual. La demanda se concentró en artículos de menor precio y en compras realizadas a último momento.

Indumentaria y accesorios

Las ventas retrocedieron 4,1% y el ticket promedio llegó a $42.344. Según el relevamiento, la indumentaria perdió prioridad como opción de regalo frente a otros productos asociados tradicionalmente con la fecha.

Calzado y marroquinería

El rubro registró una caída del 3,1%, con un ticket promedio de $50.680. CAME detectó una baja conversión entre las consultas y las compras efectivas, vinculada con la menor capacidad de compra.

Librería

Las ventas de librería disminuyeron 1,8%, con un ticket promedio de $38.279. La actividad se concentró especialmente durante el sábado, en una activación tardía de la demanda.

Tecnología y accesorios

El rubro de equipos de audio y video, celulares y accesorios tuvo el retroceso más leve, del 1%, con un ticket promedio de $51.136.