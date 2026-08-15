"Nah, para qué se va a mover el Presidente si todo esto lo maneja Karina. No tiene por qué meterse o salir de Olivos. Ya se sabe que esto se habla con ella". La frase pertenece a una persona del espectro oficialista que describe ante El Destape con precisión la actualidad de Javier Milei: está encerrado, aislado en la quinta de Olivos y acortó al máximo su entorno, que lo redujo al "cineasta" libertario Santiago Oría y Lila Lemoine y no muchos más. Se habla poco con su hermana Karina Milei y casi nada con Santiago Caputo. En el Gobierno hay preocupación.

Milei delegó esta etapa clave de su mandato, donde se define la reelección, en su hermana. Karina es la encargada de hacer lo posible para que haya un segundo mandato del Presidente. Arrancó la Secretaria General de Presidencia, impulsada por Diego Santilli, con un llamado a Mauricio Macri. Muestra de la debilidad de la administración libertaria, este hecho sucedió en el peor momento de imagen de Milei y con "la crisis de los endeudados" a tope.

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Milei está golpeado desde la crisis que sufrió con Manuel Adorni. "Si van por él estamos al horno", repetía en privado mientras sostenía al exvocero en su cargo de jefe de Gabinete y no lo quería soltar. Luego, tuvo que deshacerse de él. Hubo momentos de paranoia fuerte, irascibilidad y nula permeabilidad a críticas en los diálogos con quienes se sentaba a hablar, según pudo reconstruir El Destape a través de fuentes que mantenían un vínculo con el Presidente.

Se cerró cada vez más Milei tras esa crisis y llegó hasta acá, donde cada vez se lo ve más aislado y ofuscado. Ya nadie puede controlar sus impulsos, sus discursos o sus fallidas entrevistas telefónicas desde Olivos. No hay forma de contenerlo ni de bajarle línea de Gobierno. Es una queja interna que por ahora está solapada. El Gobierno hoy depende de la muñeca política que pueda llegar a tener Karina Milei.

La nueva "mesa chica" y el desplazamiento de aliados

La mesa política que lidera la hermanísima no existe más. Habrá reuniones y se sumarán ministros, pero como tal no va más. La hermana hizo su mesa chica por afuera con los Menem (Martín y "Lule") y Santilli. Allí se tomarán las decisiones de mayor relevancia de acá hasta el final del mandato de Milei.

El Gobierno ve cada vez más lejos la posibilidad de suspender las PASO en 2027. Los libertarios están obsesionados por dos causas: no quieren el 2019 de Macri con una corrida cambiaria a la que le temen; y quieren que se rompa el PJ sin las primarias.

Frenos en el Congreso: la suspensión de las PASO en duda

El peronismo se plantó y se puso como única meta próxima sostener las PASO del año que viene. El PRO no está apoyando a Karina Milei en el plan de suspenderlas. Y los aliados piden recursos, gestos y garantías para votar la reforma electoral en el Congreso.

En Casa Rosada quería darle media sanción en el Senado a la reforma electoral en agosto. Se patearon los planes para noviembre. Y ya nadie asegura de que finalmente suceda. El "plan platita" que estaba pensando el Gobierno para con los gobernadores se está pinchando semana a semana.

Si Karina, los Menem y Santilli no logran aprobar la suspensión de las PASO en noviembre, es game over para ese plan. Por eso, todo debe suceder ya. Por eso mismo, los movimientos de esa semana, tanto del PJ como del Gobierno con el PRO.

En Casa Rosada se burlaron de las reunión que volvió a unir a Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Afirmaron que no les "preocupa" esa supuesta unidad. Y expresaron ante El Destape: "Se llevaron puesta la Argentina. Que hagan lo que tengan que hacer. Es la peor película de terror que puede haber hoy".