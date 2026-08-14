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Javier Milei presidente

Milei proyecta alianza con el PRO y busca calmar el frente financiero rumbo a 2027

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Los libertarios y el PRO iniciaron una mesa de coordinación en Casa Rosada para definir su estrategia electoral para el año próximo. Mientras tanto, Caputo trata de conseguir divisas para calmar el frente financiero. 

Milei proyecta alianza con el PRO y busca calmar el frente financiero rumbo a 2027

En un escenario de fragilidad política y creciente presión económica, La Libertad Avanza y el PRO dieron el primer paso para proyectar una eventual alianza de largo plazo. Luego del contacto entre Karina Milei y Mauricio Macri, se concretó una reunión en Casa Rosada impulsada por Diego Santilli, con la participación de Martín y “Lule” Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Allí se acordó la creación de una mesa política con encuentros quincenales para ordenar la estrategia conjunta hacia 2027, incluyendo coordinación territorial en provincias, un pacto de no agresión entre ambos espacios y la búsqueda de sostener el rumbo económico del Gobierno.

En paralelo, el equipo de Luis Caputo avanza con medidas para ampliar el crédito en dólares y reforzar la oferta de divisas, en un esquema que apunta a estabilizar el frente financiero pero suman riesgo a la sostenibilidad del modelo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 2 horas

Agustín Laje le dijo a Milei lo último que quería escuchar sobre su reelección

El referente libertario explicó en Infobae por qué la batalla cultural no alcanza para sostenerse en el poder y lanzó una definición que apunta directo al Gobierno.

Laje le dio la peor noticia a Milei.

Agustín Laje, referente de la ultraderecha, fue entrevistado por Infobae y analizó el giro político que atraviesa la región. "Toda América Latina y, probablemente occidente, está experimentando vientos que soplan por derecha", planteó, y aclaró que ese fenómeno no responde únicamente a una construcción discursiva: "Esos vientos no son la mera resultante de una batalla cultural exitosa".

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Hace 2 horas

Operativos migratorios de Milei: un show racista sin resultados

El gobierno de Milei hizo 851 controles en el primer semestre de este año, en un intento por emular la caza de migrantes del ICE de Donald Trump. El Ministerio de Seguridad posteó videos de los operativos y la ministra Monteoliva anunció deportaciones. Pero solo el 2% de las 7261 personas registradas eran extranjeras en condición irregular.  

A principios de año, justo cuando los operativos migratorios del ICE de Donald Trump mostraron su cara más violenta con el asesinato de ciudadanos estadounidenses, el gobierno de Javier Milei lanzó sus propios controles. Varios meses después, el balance del show racista de la Casa Rosada es muy claro: un despilfarro de recursos que alimentó el temor a una invasión de extranjeros y que casi no tuvo resultados.

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Hace 2 horas

La inflación volvió a traspasar el 2% y la inercia complica al Gobierno

Subió el mes pasado luego de un trimestre a la baja, mientras los números finos anticipan que es difícil una marcada desaceleración en el corto plazo.

La inflación volvió a subir luego de tres meses para traspasar el límite del 2% en julio pasado, evidenciando la persistencia de una inercia en la suba de precios que complica los planes de Javier Milei.

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Hace 13 horas

Lamelas vuelve a atacar a China: la respuesta de la embajada en Argentina

El embajador de Washington vinculó la exclusión de Huawei con la capacidad de Argentina para atraer inversiones de capitales occidentales.

Lamelas volvió a rechazar eventuales vínculos de Vaca Muerta con capitales chinos.

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Hace 13 horas

Asesor económico de Milei: "El estado no se tiene que meter en la morosidad"

El economista Ramiro Castiñeira minimizó el alza en el endeudamiento familiar y afimó que "el mecanismo del mercado es más eficiente que cualquier resolución desde el Estado”. Defensa a la reforma de la carta Orgánica del Banco Central. Cúando bajará la inflación a un dígito.

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Hace 14 horas

Caputo y el milagro de vender infinitamente el mismo dólar

La excusa de la administración libertaria es generar una monetización de la economía en dólares, pero lo que busca es generar dólares contables para incrementar artificialmente la oferta de divisas en el mercado de cambio a costa de poner en riesgo el sistema financiero y la solvencia de las empresas. Un mismo dólar da vueltas y vueltas.

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Hace 15 horas

Agustín Laje admitió que a Milei "le faltan votos para ganar en primera vuelta”

Mientras el oficialismo comienza las negociaciones con el PRO rumbo al 2027, Agustín Laje admitió que Milei deberá conformar otra vez un frente.

El director de la Fundación Faro planteó que Milei tiene un núcleo duro de votantes, también reconoció que tiene que "mejorar formas, aliviar gestos y acercar" posiciones para conquistar a otro electorado que necesita para ganar.

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Hace 16 horas

Una familia necesitó $1,56 millones para no ser pobre en julio y $ 708 mil para comer

La Canasta Básica Total aumentó 2,2% en julio y quedó 36,1% por encima del valor de un año atrás. Para cubrir solo los alimentos, un hogar de cuatro integrantes necesitó $708.016.

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Hace 16 horas

Informe de la UBA: el "electorado a disputar" para las elecciones 2027 llega al 44%

La Diplomatura en Comunicación Política de la UBA difundió un informe en el que analizó el impacto de los spots electorales. "La viralidad y la persuasión son cosas distintas", señaló al respecto. 

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Hace 16 horas

Lucía no existe: el avatar libertario que ya hace campaña en las redes

La irrupción de personajes generados con inteligencia artificial abre una nueva etapa en la comunicación política. El caso de Lucialibertaria.ok permite observar cómo funcionan los avatares sintéticos que amplifican mensajes partidarios mientras se presentan como personas reales. Primer acercamiento a una figura que promete multiplicarse de cara a las próximas elecciones.

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Hace 17 horas

Caputo anunció préstamos en dólares para empresas y negó ayuda a familias endeudadas

El Gobierno de Javier Milei flexibilizará de manera "parcial" la normativa vigente para permitir que los bancos presten dólares a empresas. No hubo ningún anuncio para las familias endeudadas.

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Hace 17 horas

La inflación de julio volvió a ubicarse por encima de 2% y no logra romper ese piso

La división con mayor variación mensual en julio de 2026 fue Recreación y Cultura (5,0%); y la de menor, Prendas de vestir y calzado (-1,3%).

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Hace 17 horas

Lamelas presionó a empresas de Vaca Muerta para que no contraten tecnología china

La disputa global entre Estados Unidos y China tiene un capítulo en Vaca Muerta. El embajador de Estados Unidos cuestionó la contratación de empresas chinas en un evento organizado por AmCham.

Lamelas remarcó que la contratación de tecnología china en Vaca Muerta es un tema de “seguridad nacional” para Estados Unidos. 

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Hace 17 horas

Tras el llamado de Karina a Macri, se reunieron LLA y PRO: debilidad, cogobierno y alianza

Referentes libertarios y amarillos se juntaron en una primera reunión entre ambos partidos. Se verán las caras cada 15 días. ¿El objetivo? Ponerse de acuerdo cómo van a jugar a nivel nacional cada uno en 2027. 

Todos los integrantes de la mesa violetamarilla negaron que el plan sea armar un cogobierno para el último y frágil año de mandato de Milei.

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Hace 19 horas

El lado oculto de la reforma laboral: por qué habría despidos masivos el Día del Trabajado

El Gobierno definió los tiempos de uso del Fondo de Asistencia Laboral, una herramienta clave que alivia el costo de los despidos para los empleadores.

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