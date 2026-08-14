Milei proyecta alianza con el PRO y busca calmar el frente financiero rumbo a 2027

En un escenario de fragilidad política y creciente presión económica, La Libertad Avanza y el PRO dieron el primer paso para proyectar una eventual alianza de largo plazo. Luego del contacto entre Karina Milei y Mauricio Macri, se concretó una reunión en Casa Rosada impulsada por Diego Santilli, con la participación de Martín y “Lule” Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis. Allí se acordó la creación de una mesa política con encuentros quincenales para ordenar la estrategia conjunta hacia 2027, incluyendo coordinación territorial en provincias, un pacto de no agresión entre ambos espacios y la búsqueda de sostener el rumbo económico del Gobierno.

En paralelo, el equipo de Luis Caputo avanza con medidas para ampliar el crédito en dólares y reforzar la oferta de divisas, en un esquema que apunta a estabilizar el frente financiero pero suman riesgo a la sostenibilidad del modelo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto de las medidas del gobierno de La Libertad Avanza.