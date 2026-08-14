"¿Qué pasa si no puedo pagar?": las consultas por deudas y aprietes aumentaron 350% en un año en la Provincia de Buenos Aires

Las familias argentinas están desbordadas por las deudas contraídas para poder llegar a fin de mes durante el gobierno de Javier Milei de acuerdo a los últimos reportes y las líneas telefónicas de quienes las intentan contener también están empezando a saturarse. En la Provincia de Buenos Aires se registró un aumento significativo de más del 350% en las consultas vinculadas con problemas de endeudamiento, en línea con el aumento de la preocupación y la angustia ante una práctica de hostigamiento que adquiere renovadas caracterísiticas, sobre todo entre las billeteras virtuales. “¿Qué puedo hacer?” es la pregunta que más se repite entre quienes buscan una salida frente al endeudamiento. En un país donde se estima que unos 20 millones de argentinos tienen deudas, la consulta llega a repetirse hasta 170 veces por día.

Quienes no pueden pagar las deudas que contrajeron para comprar lo básico quedan expuestos al escarnio. La combinación más compleja se da entonces, de acuerdo a quienes están del otro lado de la línea, porque la persona reconoce que tiene un problema económico, pero ademas siente miedo, verguenza o presión por la forma en la que se le está reclamando. En redes sociales está repleto de testimonios de personas que relatan llamados a familiares o hasta a jefes para cobrar sus deudas. Eso los lleva muchas veces a quedarse quietos ante esta situación, que por el contrario se debe enfrentar tomando en cuenta ciertas recomendaciones y siempre considerando que, según la Ley de Defensa del Consumidor N.º 24.240, una deuda puede ser reclamada, pero eso no habilita el hostigamiento, la intimidación ni prácticas abusivas.

Un informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro alertó que los créditos que a veces se venden como inclusión financiera pueden llegar a convertirse con el tiempo en "una trampa eterna de deudas", cuando no hay "sostenibilidad financiera". No todos leen la letra chica que muchas veces es difícil de ver, entre la facilidad de acceso a los compromisos financieros por medio de interfaces que no siempre incorporan advertencias "para que las personas usuarias adquieran consciencia de la aceptación de un préstamo, lo que conllevó a una adopción acelerada de créditos incluso de pequeños montos para transacciones cotidianas", de acuerdo a CEDA.

El endeudamiento crece más rápido que los ingresos. En la Provincia de Buenos Aires, la línea 148 recibe reclamos vinculados con prácticas abusivas y hostigamiento por deudas. Entre 2024 y 2025 las denuncias se triplicaron y, durante los primeros cinco meses de 2026, ya habían superado el total registrado durante todo 2025. "Hay un dato que muestra claramente la dimensión del fenómeno: las llamadas a la opción Defensa del Consumidor de la Línea 148 aumentaron un 350% en un año. Pasamos de un promedio de 20 llamadas diarias en julio de 2025 a 90 por día en julio de 2026, con picos de hasta 170 llamadas en un solo día", subrayó a El Destape Sandra D'Agostino, directora de la línea.

En este último tiempo lo que se agravó es además la situación de vulnerabilidad entre quienes se comunican y advierten por "llamados mensajes reiterados o intimidaciones". Para D'Agostina, basta con ver las cifras para entender que "la problemática está adquiriendo otra dimensión" que, además no aparece ya "como una situación excepcional o limitada a un grupo muy específico". Estar endeudado y recibir hostigamiento se convirtió en la regla. "No podemos hablar de un diagnóstico sobre la salud mental de esas personas porque la Línea 148 no tiene esa función, pero sí podemos decir que en muchos llamados aparece claramente la angustia, la incertidumbre y la sensación de no saber cómo salir de la situación", recalcó D'Agostino.

Según CEDA, a junio de 2026, más de 10,7 millones de personas tenían financiamiento otorgado por empresas fintech. En los últimos 18 meses, el saldo de esa cartera había crecido 35% en términos reales. No todos, sin embargo, pudieron cumplir sus compromisos en medio de la crisis económica y de informalidad laboral. Por eso, para junio de 2026, la irregularidad de las financiaciones a hogares alcanzaba el 12,8% en las entidades financieras bancarias. Entre los proveedores fintech superaba el 32%: la irregularidad en las financiaciones no bancarias era aproximadamente dos veces y media superior a la registrada en los bancos.

"Lo que más escuchamos es el ´¿Qué puedo hacer?´ Y detrás de esa pregunta muchas veces hay otras: '¿Me pueden hacer esto?', '¿Pueden llamar a mi familia?', '¿Qué pasa si no puedo pagar?', '¿Dónde puedo reclamar?'. Lo que aparece es fundamentalmente incertidumbre y necesidad de orientación", advirtió la directora de la línea 148 sobre una situación que preocupa cada vez más a los argentinos, aunque, para el Gobierno, se resuelve "entre privados" y no requiere de la intervención estatal.

Qué hacer si no podes pagar y te están hostigando

Ante una situación de hostigamiento por una deuda, la primera recomendación de los especialistas es no ignorar el reclamo, pero tampoco responder desde el miedo o la presión. Mantener la calma y contar con información precisa permite evaluar cuáles son los pasos a seguir.

También es importante guardar y registrar todas las comunicaciones recibidas. Mensajes, correos electrónicos, números telefónicos desde los que se realizan los llamados y cualquier otro dato pueden servir como respaldo para acreditar cómo se produjo el reclamo.

A la hora de responder, se recomienda solicitar información concreta sobre quién reclama el pago, a qué deuda corresponde, cuál es su origen y qué monto se está exigiendo. Al mismo tiempo, ante contactos cuya procedencia no pueda comprobarse, no se deben proporcionar datos personales, información bancaria, contraseñas ni códigos.

La existencia de una deuda no implica que cualquier método de cobro esté permitido. El reclamo de una obligación no habilita situaciones de hostigamiento, intimidación o prácticas abusivas, por lo que es importante diferenciar entre el derecho a reclamar una deuda y las formas utilizadas para hacerlo.