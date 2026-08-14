Familias y jóvenes “en rojo” sobreendeudadas recurren al Banco Provincia: la cifra récord en un mes

La crisis de las familias sobreendeudadas crece día a día, y en el país ya supera a las 6 de millones de personas. La provincia más poblada de la Argentina no está exenta a dicha realidad. Es por ello que el mes pasado el Banco Provincia lanzó el programa “Ponete al Día” de regulación de deudas para sus usuarios. A la fecha supera las 100 mil operaciones de refinanciación financiera en 2026 y se espera que siga creciendo. Dicha cifra representa un crecimiento de 382% en relación con el mismo período de 2025.

La complejidad de los y las morosas pega de lleno en los jóvenes. Según el Mapa de la Deuda de la Dirección Provincial de Estadística y Análisis y Estudios Económicos de la Provincia de Buenos Aires, “desde 2024 la mora de los hogares argentinos mantiene una tendencia creciente y alrededor del 25% de la población deudora registra atrasos significativos en sus pagos”. De ese porcentual, “el 38% tiene menos de 25 años”.

A la mora se suma el costo del crédito. Las billeteras virtuales oscilan su costo financiero total entre el 130% y el 600%, dependiendo de la entidad y del perfil del usuario. De esta manera, cuando el financiamiento tiene un costo elevado y la capacidad de pago necesaria para sostener la deuda también aumenta.

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Sobre dicha situación de endeudamiento, el gobernador Axel Kicillof fue directo: “El lío lo armó Milei, no es que 'irresponsablemente la gente se endeudó', la gente que se está endeudando en su gran mayoría porque los salarios no alcanzan y necesitan cubrir cuestiones básicas como alquileres, alimentos y salud, y todo esto, producto de las decisiones que va tomando el gobierno de Milei”.

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Actualmente 37,8 millones de personas tienen una cuenta bancaria o de pago en Argentina, y el 99% son mayores de 18 años. Desde el Centro de Estudios Derecho al Futuro detallaron que a junio de 2026, “más de 10,7 millones de personas tenían financiamiento otorgado por empresas fintech”. “En los últimos 18 meses, el saldo de esa cartera había crecido 35% en términos reales”.

De las personas que accedieron a un primer préstamo con una fintech “casi 4 de cada 10 no pudo afrontar los pagos: alrededor de 123.000 jóvenes pasaron, en poco tiempo, de su primer financiamiento a la mora”. Para ello, el Banco de la Provincia de Buenos Aires lanzó el programa “Ponete al Día” destinado a acompañar a familias y empresas con dificultades para cumplir las deudas. Del total del refinanciamiento, el 96% corresponde a personas y 4% a empresas.

Desde la entidad explicaron que “el monto total refinanciado superó los $390 mil millones de pesos, una cifra que representa un crecimiento de 382% en relación con el mismo período de 2025”. Para alcanzar este resultado, la banca pública bonaerense ofreció a sus clientes tasas atenuadas desde el 31%, plazos más extensos de hasta 6 años y esquemas adaptados a diferentes tipos de mora, con el objetivo de ayudarlos recuperar capacidad de pago y evitar el agravamiento de los niveles de endeudamiento.

“Ponete al Día” contempla condiciones especiales para clientes que registraban mora al 31 de mayo de 2026. Entre las mejoras más relevantes se destacan refinanciaciones de hasta 72 meses, junto con tasas diferenciales para distintos perfiles de clientes.

Para personas con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, el Banco Provincia redujo la tasa al 39% anual en casos de mora temprana, mientras que quienes cobran su salario, jubilación o pensión en la entidad pueden acceder a una tasa del 50% anual.

En situaciones de mora avanzada y sobreendeudamiento, el Banco ofrece tasas especiales de 31% anual, una de las condiciones más competitivas del mercado para este tipo de operaciones. Además, quienes necesitan refinanciar exclusivamente consumos de tarjetas de crédito cuentan con una línea específica a 60 cuotas y una tasa del 41% anual, con la posibilidad de mantener operativa la tarjeta por el margen disponible remanente.