Crisis en el AMBA: la cantidad de pasajeros de colectivos se desplomó un 19% en agosto

La cantidad de pasajeros que utilizan los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cayó 19% interanual durante los días hábiles de agosto, en medio de sucesivos aumentos tarifarios, una menor frecuencia de los servicios y un desempleo que golpea con mayor fuerza a la región metropolitana.

De acuerdo con el relevamiento de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), elaborado con información disponible hasta el 9 de agosto, los colectivos transportaron durante los días hábiles un promedio de 7.237.737 pasajeros diarios, contra 8.933.246 en agosto de 2025. La diferencia representa casi 1,7 millones de viajes menos por día.

La retracción también alcanza los fines de semana. Los sábados, el promedio diario bajó de 5.526.994 a 4.416.884 pasajeros, una caída del 20,1%, mientras que los domingos pasó de 2.872.763 a 2.543.963, un descenso del 11,4%.

Por qué se desplomó la cantidad de pasajeros en el AMBA

Uno de los factores que atraviesa la demanda es el encarecimiento del boleto. En agosto volvieron a aumentar las tarifas: en la Ciudad de Buenos Aires el mínimo quedó en $852,90, mientras que para las líneas de jurisdicción bonaerense el incremento mensual fue del 4,4% y el mínimo alcanzó los $1.111,19. En el último año, las tarifas de transporte aumentaron un 73% según un informe del IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, más del doble que la inflación del período.

A esto se suma el deterioro de las frecuencias registrado especialmente desde el segundo trimestre del año, luego del fuerte encarecimiento del combustible provocado por la crisis energética internacional a raíz de la guerra en Medio Oriente. Un informe, también del IIEP del FCE de la UBA y difundido en abril pasado, advirtió que la circulación de colectivos en el AMBA había llegado a reducirse hasta 40%, en un escenario de mayores costos y tensiones por el esquema de subsidios.

El tercer elemento es el mercado laboral. Según el INDEC, la desocupación en la región Gran Buenos Aires alcanzó el 8,7% en el primer trimestre de 2026, por encima del 7,8% registrado para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos y también por encima de las restantes regiones del país. En una zona donde se concentra una parte importante del empleo industrial y los desplazamientos cotidianos por motivos laborales, la menor cantidad de ocupados también implica menos viajes diarios, especialmente aquellos que se realizan durante los días hábiles.