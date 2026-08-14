Durán Barba vaticinó qué pasará en el 2027: "Hecatombe"

El consultor político Jaime Durán Barba aseguró que la sociedad atraviesa una "hecatombe" y que "es muy difícil" que Javier Milei logre una reelección pese a que el Gobierno mejore la situación económica antes de las elecciones presidenciales de 2027. "Lo que está de moda es el cambio", lanzó. También encuadró al líder libertario como parte de los presidentes que "no creen en las instituciones democráticas".

"Hay una hecatombe. La sociedad vertical que había desaparecido. Llegamos a una sociedad horizontal en la que la gente está en contra y por eso vota negativamente. Es muy difícil lograr una reelección, aunque el gobierno esté muy bien o la economía esté muy bien, porque lo que está de moda es el cambio. El cambio hacia cualquier lado, a lo contrario de donde esté el presidente", dijo en diálogo con Infobae.

El exasesor de Mauricio Macri ejemplificó la situación con distintos casos de elecciones en la región y el rol de otros presidentes. "En general, la gente se ha vuelto muy inestable. Pasan del entusiasmo por un líder al abandono total en poco tiempo, sin que haya razones racionales", planteó.

En esa línea, señaló que existe una "insatisfacción" muy grande en la sociedad con las instituciones como una de las principales críticas. "Todos estos presidentes, Donald Trump, Daniel Noboa o Milei, no creen en las instituciones democráticas. Trump ha intentado dar un golpe de Estado contra el Capitolio. Bolsonaro está preso por intentar dar un golpe", apuntó.

El panorama de Milei

Para Durán Barba, en la actualidad los ciudadanos "votan en negativo", motivo por el cual se deberá analizar "cuánta gente quiere votar contra Milei y cuánta contra el peronismo" en octubre del año próximo. "Las cosas que hace él, atacando a periodistas, a las mujeres, niños y discapacitados lo aleja más gente", aseguró sobre Milei.

Según explicó, el líder de La Libertad Avanza aún conserva un piso del 30% de intención de voto y que "de eso no baja". "Mantiene una base importante para las medidas que ha tomado, que han significado un problema para las universidades, para los discapacitados y para medio mundo. Es raro que siga con esa popularidad", deslizó.

Por otro lado, también anticipó que el actual problema de empleo en el país, con cada vez más trabajadores informales y mal pagos, va a escalar en el futuro. "Lo que veo que es inevitable es una crisis de empleo descomunal. Todos los expertos del mundo importantes dicen que en los próximos dos años se va a perder un 30% del empleo del mundo. Y Argentina, desgraciadamente, está en el mundo", indicó.