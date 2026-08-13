Asesor económico de Milei: "El estado no se tiene que meter en la morosidad"

Ramiro Castiñeira, economista e integrante del equipo de asesores económicos del presidente Javier Milei, minimizó el alza en la morosidad y sostuvo que no hay necesidad de que el Gobierno nacional implemente medidas contra este problema. “El mecanismo del mercado es más eficiente que cualquier resolución desde el Estado”, opinó.

“La mora hoy ronda en el 8% según el Banco Central. Eso quiere decir que 9 de cada 10 créditos se pagan. Así que no intentemos estatizar un problema que es de los bancos que se tendrán que sentar con sus clientes”, afirmó en una entrevista en El Destape 1070.







Según opinó, "el Estado no se tiene que meter porque además es un contrato entre privados y ya existe el mecanismo del mercado que va a lograr la resolución de este problema: el banco y el que tomó el crédito se van a juntar y acordar un plan de pago"

Por otra parte, Castiñeira destacó el proyecto de reforma de la carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), sobre la que ayer fue a exponer en la comisión de Hacienda y Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados. El economista consideró "fundamental" la reforma y la emparentó con la de la entidad monetaria de Brasil.

"La nueva carta que va a tener es semejante a la que tiene Brasil y hoy tiene 350 mil millones de reservas por la carta orgánica le impide que la política saquee al banco central de sus reservas. En simultáneo, impide que se active la maquinita para financiar el gasto público y por eso, ellos tienen una inflación del 5% y a nosotros nos llegó al 300%", fundamentó.

El economista afín al Gobierno, afirmó que “la carta orgánica que se propone es similar a la de los países que no tienen inflación" y la definió como "una perímetral a que el político intente, saquear las reservas, que quedó en cero, o bien darle a la maquinita, que la Argentina le sumó tres ceros a la moneda".

Por otra parte, Castiñeira especuló que, según los relevamientos de precios, “es posible que este año la inflación anual termine alrededor del 30%” y advirtió que "el mercado espera un 2027 con dos dígitos de inflación"

“Según un informe del FMI un país que tuvo tres dígitos de inflación tardan entre 4 y 6 años en volver a un dígito de inflación”, señaló el economista, para luego adelantar que “si el gobierno hace todo bien, Argentina estaría volviendo a un dígito de inflación anual en el 2028”.