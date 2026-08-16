Soberanía nacional: ocho de cada diez argentinos exigen cuidar los recursos

Un reciente estudio de opinión pública expuso una marcada resistencia ciudadana hacia la cesión irrestricta de bienes estratégicos. La consultora Zuban Córdoba reveló que más del 81% de la población exige mantener el litio, la tierra y el agua en manos nacionales, mientras casi un 78% rechaza el alineamiento automático con potencias extranjeras.

Ante la afirmación sobre si los recursos naturales estratégicos, como el litio, las tierras y el agua, deben quedar mayoritariamente en manos de argentinos, el 81,8% de los encuestados manifestó su acuerdo. Solo un reducido 16,5% expresó desacuerdo con esta premisa, lo que confirma un consenso transversal amplio sobre la materia.

Este nivel de respaldo refleja una demanda clara sobre la preservación del patrimonio natural frente a los proyectos de privatización o extranjerización irrestricta que intentó impulsar el oficialismo, por ahora sin éxito en el Congreso.

Además, el estudio analizó el posicionamiento diplomático del país. Un 77,9% de los consultados coincidió en que Argentina debe tomar decisiones de política exterior en base a su propio interés, sin alinearse automáticamente con potencias extranjeras. Frente a esto, apenas el 19,6% prefirió una subordinación o alineación automática en el mapa geopolítico mundial.

A su vez, la defensa del aparato productivo local sumó respaldos. El 74,1% de los participantes consideró más importante proteger la producción y la industria nacional, en contraposición al 23% que rechazó la aplicación de medidas de resguardo local.

El rechazo al discurso oficial

Las cifras obtenidas por la consultora cobran una relevancia particular al contrastar con las recientes declaraciones del canciller Pablo Quirno, quien tildó al concepto de soberanía nacional como "anticuado". El estudio demuestra que el 66,7% de los encuestados está "muy en desacuerdo" con la visión del funcionario, mientras que un 7,6% adicional se ubica "algo en desacuerdo". Es decir, más del 74% de la sociedad lo rechaza

En relación con el rumbo económico internacional, la opción de "abrirse al mundo pero cuidando los recursos estratégicos" captó el 60,5% de las adhesiones. La alternativa de "abrir la economía al mundo sin restricciones" obtuvo apenas un 14,2%, mientras que la postura de reservar de forma exclusiva la explotación estatal de todos los recursos alcanzó el 24,5%.

De cara a las próximas elecciones presidenciales, el 65,3% de los consultados afirmó que consideraría priorizar su voto hacia la propuesta más nacionalista y soberanista en materia de tierras, recursos naturales y relaciones internacionales. Un 24,3% respondió de forma negativa y un 10,4% se mantuvo en la indecisión.