Milei apura los pliegos del juez que revisa una apelación clave en el caso $LIBRA y el de un viajante de Lago Escondido

De recibir el acuerdo del Senado, ambos intervendrán en las causas políticas más sensibles, entre las que se destaca la mentada criptoestafa de $LIBRA donde está imputado el Presidente.

El presidente Javier Milei apura la designación de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola en la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Este miércoles, luego de que los candidatos del Poder Ejecutivo defendieran sus postulaciones en audiencia pública sin sobresaltos, sus pliegos recibieron dictamen positivo en la Comisión de Acuerdos del Senado y fueron girados al recinto donde serán tratados en los próximos días. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del escandaloso viaje a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido junto al actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el mismo que lo propuso para el cargo. Bertuzzi fue trasladado de forma irregular por el entonces presidente Mauricio Macri a la cámara porteña y ahora quiere ser confirmado en ese cargo. En la actualidad, mientras espera que se trate su pliego, interviene en una apelación clave del caso $LIBRA en la que se debe revisar el apartamiento de los querellantes que venían apuntalando la investigación, desplazamiento que favoreció a Milei. De recibir el acuerdo del Senado, ambos intervendrán en las causas políticas más sensibles, entre las que se destaca la mentada criptoestafa de $LIBRA donde está imputado el Presidente.

Los pliegos de Yadarola y Bertuzzi recibieron dictamen positivo el miércoles. Fue apoyado por 11 senadores de los 15 que integran la comisión, la mayoría de la Libertad Avanza (LLA); el resto aliados. Quienes firmaron ambos dictámenes fueron: Juan Pagotto (LLA), presidente de la comisión de Acuerdos; Maximiliano Abad (UCR), vicepresidente; Sandra Mendoza (Convicción Federal), secretaria de la comisión; Patricia Bullrich, Agustín Coto, Juan Godoy y Nadia Márquez, todos de LLA; Carlos Arce (Encuentro Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Mariana Juri (UCR) y Flavia Royón (Primero los Salteños).

En el texto firmado por todos ellos se lee: “El Senado de la Nación: RESUELVE Artículo 1º - Prestar su acuerdo al Presidente de la Nación para designar Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala I, al doctor Pablo Daniel Bertuzzi (D.N.I. Nº 21.675.278). Artículo 2º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, en respuesta a su Mensaje Nº 214 de fecha 13 de julio de 2026. De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al Orden del Día. Sala de la comisión, 12 de agosto de 2026”. Lo mismo se reproduce con respecto a Yadarola.

Se espera un pronto tratamiento en el recinto, donde el oficialismo necesita mayoría simple para aprobar los pliegos en cuestión. A juzgar por la ausencia del peronismo en la comisión, que no obstaculizó ni friccionó la defensa de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi, se espera que sean aprobados sin sobresaltos.

Los de Yadarola y Bertuzzi se suman a otros 26 pliegos que se trataron entre este miércoles y jueves y es de esperar que varios de ellos o todos se traten en la misma sesión de la Cámara Alta. Esta tanda es parte de los 203 pliegos de jueces, fiscales y defensores públicos que el gobierno envió este año al Senado, cifra que fue celebrada por el ministro de Justicia de la Nación en redes sociales como un “récord” el pasado 4 de agosto.

¿Toma y daca judicial?

Yadarola y Bertuzzi son los candidatos del gobierno para reemplazar a dos jueces que Macri nombró por traslado en la Cámara Federal porteña en 2018 y la Corte ordenó reemplazar en un fallo de 2020: Leopoldo Bruglia y el propio Bertuzzi. Yadarola es hoy juez en lo penal económico y fue parte del viaje a Lago Escondido financiado por dos ejecutivos del Grupo Clarín del que también participó Mahiques, quien lo propuso para camarista. Bertuzzi logró concursar para el mismo puesto que hoy ostenta de forma irregular. Si el Senado aprueba su pliego, Bertuzzi quedará firme en el cargo en el que hoy está de manera “pasajera”.

En el caso de Bertuzzi se da una particularidad. Mientras el Senado se apresta a tratar su pliego en el recinto, este magistrado tiene que resolver una apelación determinante para el futuro del caso $LIBRA, donde está imputado Milei, el mismo que lo propone para quedarse de forma permanente en la instancia revisora de Comodoro Py.

¿Qué tiene que resolver Bertuzzi? Si confirma la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de apartar a los querellantes que tenía la causa $LIBRA. Ese desplazamiento dejó como único acusador al fiscal Eduardo Taiano, porque se corrió a los acusadores privados y solo quedó el público, que demora el avance de la pesquisa.

El apartamiento de los querellantes dispuesto por Martínez de Giorgi puede interpretarse como un adelanto de lo que sucederá en la cámara con la apelación que hicieron los damnificados, quienes pretenden ser tenidos nuevamente como querellantes. ¿Por qué? Porque el magistrado a cargo de la causa $LIBRA tomó esa decisión luego de que el Senado aprobara la designación de su esposa Ana Juan como jueza federal de Hurlingham y antes de que Milei publique el decreto con su nombramiento en el Boletín Oficial.

¿Cómo se espera que falle Bertuzzi, que podría quedar firme en su cargo hasta los 75 años de edad por decisión de Milei, el principal interesado en la causa $LIBRA? ¿No está condicionado su voto? No faltan quienes creen que debería excusarse de intervenir.

Bertuzzi debe resolver la apelación con sus compañeros de la sala I, que por ahora son Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. El primero se rumorea que quedó enemistado con el gobierno por tener que dejar el cargo en el que ahora está por lo que su voto no está garantizado para el oficialismo. Si es que llega a votar. Ya que una pronta designación de Yadarola lo desplazaría. Si esto sucede se repite la situación que enfrenta Bertuzzi: ¿Sería correcto que Yadarola intervenga en un caso donde está imputado quien lo acaba de postular para ascender en su carrera judicial?

Quizás para cubrirse por duplicado desde la Casa Rosada se haya dejado trascender que Mahiques acercó a Milei el nombre de Llorens como uno de los posibles candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Con ese trascendido, otra vez la misma pregunta: ¿Qué se debiera esperar de parte de Llorens? Recordemos: Llorens llegó a la cámara porteña por decisión de Macri (en su caso, por concurso), es parte del lawfare contra CFK e integra el equipo de fútbol de jueces y fiscales que jugaba en la quinta del expresidente.

Sus pliegos recibieron dictamen positivo en la Comisión de Acuerdos del Senado y fueron girados al recinto donde serán tratados en los próximos días. (Comunicación Institucional Senado)

El antecedente del camarista laboral Víctor Pesino no hace más que azuzar las suspicacias. Pesino fue premiado por fallar a favor de la reforma laboral. Apenas 24 horas después de revocar un fallo de primera instancia que frenaba la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, el gobierno lo postuló para que continúe en su cargo por un nuevo período de cinco años ya que cumplía 75 años de edad, la edad límite para jubilarse. No hubo ningún disimulo. El 23 de abril, la sala VIII de la Cámara Laboral, con los votos de Pesino y María Dora González, revocó la medida cautelar que había dictado el juez de primera instancia del fuero del Trabajo, Raúl Ojeda, que había suspendido más de 80 artículos de la reforma laboral haciendo lugar a un amparo de la CGT. Los camaristas otorgaron “efecto suspensivo” al recurso de apelación que presentó el Gobierno, lo que dejó sin efecto inmediato lo resuelto por Ojeda, que beneficiaba a los trabajadores, los sindicatos y las centrales obreras. El 24 de abril, es decir, un día después, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la propuesta para que Pesino continúe en el cargo 5 años más. Luego, Pesino logró el respaldo del Senado para seguir en el cargo. Lo apoyaron el oficialismo y sus aliados en una apretada votación que terminó 35 a 32 ya que el peronismo se opuso.

Todo indica que con Bertuzzi y Yadarola el gobierno podría replicar la estrategia que le viene siendo muy efectiva.