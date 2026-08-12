Embargaron el departamento donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ordenó nuevos embargos preventivos sobre bienes vinculados a los condenados en la Causa Vialidad. Entre los inmuebles alcanzados por la resolución se encuentra el departamento ubicado en San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria.

La decisión fue adoptada en el marco de la etapa de ejecución patrimonial de la condena de la Causa Vialidad. El objetivo de las medidas es preservar los bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso dispuesto en la sentencia.

El departamento de San José 1111 forma parte de los activos de Los Sauces S.A. y quedó incluido entre las propiedades sobre las cuales el TOF 2 dispuso medidas cautelares. La resolución no implica, por el momento, que el inmueble vaya a ser subastado ni que deba abandonar el domicilio. Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso señalaron que los embargos buscan asegurar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras continúa el proceso destinado a determinar el alcance definitivo del decomiso.

El TOF 2 lleva adelante la ejecución de la condena dictada en la causa que investigó el presunto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. La sentencia estableció un monto de decomiso de 685.000 millones de pesos y, para garantizar el cumplimiento de esa obligación, la Justicia comenzó a avanzar sobre distintos activos pertenecientes a los condenados.

En una primera etapa habían sido incluidos 111 inmuebles. Ese conjunto contempló propiedades relacionadas con la familia Kirchner, bienes de Lázaro Báez y sus empresas y otros activos pertenecientes a los restantes condenados. En noviembre, el tribunal había ordenado avanzar sobre 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner, 85 relacionados con Báez y sus compañías y otros seis correspondientes a los demás condenados.

Posteriormente, en febrero, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el criterio adoptado por el TOF 2 y ordenó continuar con el decomiso de esos bienes. Cristina Kirchner y Báez apelaron esa decisión, por lo que esos planteos quedaron pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

Qué bienes fueron alcanzados en el embargo

Mientras la Corte Suprema analiza los recursos correspondientes al primer grupo de propiedades, el TOF 2 inició una segunda etapa de ejecución patrimonial. Esta nueva fase contempla 144 activos, entre inmuebles, vehículos y participaciones accionarias en diferentes sociedades.

Dentro de las medidas también quedó incluido un depósito de cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia. La decisión judicial se extendió a bienes vinculados con Máximo y Florencia Kirchner a partir de las conclusiones establecidas en la sentencia de la Causa Vialidad.