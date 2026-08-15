Buenos Aires: el laboratorio donde el PRO y LLA ensayan la alianza nacional

Desde ambos campamentos dan por descontado que deben aspirar a la unidad.

En medio del coqueteo entre el PRO y La Libertad Avanza a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires aparece como un anticipo de un acuerdo más general. La relación entre Cristian Ritondo y Sebastián Pareja, presidentes de ambos partidos en tierras bonaerenses, está aceitada, comparten un candidato común y dan por sentado que necesitan ir juntos el año que viene para poder pensar en ganarle al peronismo en el distrito más poblado del país.

Buenos Aires “es un lugar que te obliga a un acuerdo”, sintetizó esta semana Fernando de Andreis, integrante de la mesa chica de Mauricio Macri. Se trata de una postura que los negociadores locales no ocultan: desde ambos campamentos dan por descontado que deben aspirar a la unidad. En ese camino, esta semana Ritondo y Pareja se reunieron para definir una agenda conjunta de manera formal —con límites a la reelección de intendentes y la unicameralidad en la Legislatura como ejes—, aunque los contactos no son nuevos: ambos se encuentran de manera periódica para analizar la realidad de cada sección y cada municipio.

Para el PRO, la alianza con los libertarios en la provincia es la llave para poder “terminar con el abandono kirchnerista”, la “única forma” de lograrlo. Por eso, la intención es avanzar en un trabajo distrito por distrito junto a los dirigentes violetas, en el marco de un diálogo permanente y las decisiones tomadas en conjunto por las conducciones de ambos espacios.

Ese principio de acuerdo se basa en un criterio pragmático que vale para los dos partidos: en cada municipio competirá el que mejor mida, encuestas en mano. Así, donde mejor se ubique el PRO, el PRO pondrá al candidato; donde mejor esté La Libertad Avanza, la postulación será libertaria, todo con el objetivo final de sumar para derrotar al peronismo. En esa construcción, el macrismo saca pecho por su estructura, su capacidad de fiscalización y los dirigentes que ya conducen intendencias, mientras que los libertarios continúan intentando edificar esa base territorial. La intención, a fin de cuentas, es “hacer lo mejor y lo más inteligente para ganar la provincia” y en esos términos se daría la alianza.

El mapa de los intendentes: de las diferencias a las reincorporaciones

Frente a este escenario surge la duda sobre qué pasará con los municipios conducidos por el PRO que decidieron no acordar con La Libertad Avanza el año pasado. En aquel momento, la distancia se debió a una complicada convivencia local, sumada a exigencias desmedidas por parte de los libertarios. Para esta nueva etapa, se estima que será muy difícil volver a integrar a San Nicolás, un distrito gobernado por los Passaglia con sello propio (Hechos). En cambio, no se ve como algo imposible que Junín y Pergamino puedan sumarse al armado, dado que el paso de 2025 dejó un mapa más ordenado en torno a las figuras de Pablo Petrecca y Javier Martínez.

Petrecca, de hecho, mantiene una agenda muy activa en el territorio. Esta semana participó como expositor del encuentro federal Urban Cities realizado en Junín, donde presentó el "Modelo Junín" y repasó las experiencias desarrolladas durante sus diez años como intendente. La ciudad fue elegida por su recorrido en innovación, tecnología y modernización de la gestión. El viernes en General Arenales participó de la reunión del Comité de Cuenca Hídrica del Río Salado – Subregión A1 para anticipar escenarios ante la llegada del fenómeno El Niño.

El armado radical y la búsqueda de un frente ampliado

La intención del PRO es ampliar la coalición y convocar a viejos aliados, un anhelo que a nivel nacional también expresó Patricia Bullrich al asegurar que es necesario convocar a los amarillos, a los radicales y a las fuerzas provinciales. En el plano bonaerense, las conversaciones con la UCR existen —en especial con el sector referenciado en el senador Maximiliano Abad—, pero la posibilidad de un acuerdo formal ni siquiera está en etapa germinal. De todos modos, aseguran en filas ritondistas, todos en la oposición son conscientes de que la unidad es el único camino para competir en el distrito.

Emiliano Balbín, recientemente asumido como presidente de la UCR bonaerense, se fijó el objetivo de recorrer los 135 comités de la provincia. El jueves estuvo en Colón junto al titular del partido a nivel nacional, Leonel Chiarella, y el viernes recaló en Lezama. Con la intención de respaldar a cada intendente, legislador, concejal o autoridad partidaria, el dirigente insistió con un mensaje de cohesión interna: “Nuestro adversario está afuera. Es este populismo que día a día nos hace cada vez más pobres, que nos roba el futuro, que no nos permite soñar con el país que pensaron nuestros próceres ni imaginar que se puede gobernar de otra manera".

La vocación por amplificar la alianza no es exclusiva de Ritondo, sino que la comparte Diego Santilli, con ambos trabajando para que el acuerdo sea lo más amplio posible. Esta semana, Pareja volvió a señalar al Jefe de Gabinete nacional como el candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, un concepto que sostuvo en una entrevista y ratificó en un acto. La idea, también compartida por el presidente del partido amarillo, fue respaldada desde la conducción nacional del espacio. Fernando de Andreis recopiló las distintas voces que ya ubicaron al coordinador de ministros en ese lugar y descartó que pueda postularse en la Ciudad.