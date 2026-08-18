Fuerte cruce de los periodistas con Ravier: "Tiene que aprender a preguntar” 

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a protagonizar un tenso cruce con la prensa acreditada en Casa Rosada. "Tiene que aprender a preguntar”, respondió el portavoz al evitar dar precisiones acerca de las políticas de ajuste que lleva adelante el oficialismo contra los trabajadores.

Durante una conferencia en Gobierno, el funcionario también se rehusó a brindar respuestas concretas con relación al mal estado de las rutas nacionales y la asignación de los recursos que el Estado recauda en materia de impuesto a los combustibles.

“La motosierra le va a dar soluciones a la gente. Mientras el presidente sea Javier Milei la motosierra va a continuar porque entendemos que es la manera de achicar el tamaño del Estado para que los privados puedan disponer de más dinero”, replicó Ravier al ser consultado sobre si el Ejecutivo tiene previsto continuar con el ajuste hasta el final del mandato del Presidente libertario en 2027.

En ese marco, el vocero se mostró visiblemente molesto al momento de ser interrogado por los periodistas y evitó dar precisiones ante determinadas preguntas. “En octubre de 2027 nos imaginamos reelectos en primera vuelta”, aseguró al hacer referencia a los comicios del año próximo. Sin embargo, eludió responder sobre la viabilidad del ajuste de cara al final del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

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