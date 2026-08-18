Gandalfs protestaron frente a la casa de Peter Thiel: "Vas a ver un boludo"

, situada en el barrio porteño de Palermo Chico.

Los activistas se presentaron caracterizados como el célebre mago de la saga de J. R. R. Tolkien y exhibieron una pancarta con su conocida frase "You shall not pass" ("No pasarás").

La curiosa protesta surge del hecho de que la principal empresa de Thiel, Palantir, obtiene su nombre de un objeto ficticio de los libros de Tolkien: unas piedras utilizadas para poder ver eventos de forma remota. En la saga, una de estas piedras es obtenida por el mago Saruman, uno de los villanos y rival directo de Gandalf.

De este modo, expresaron el rechazo al desembarco del empresario en el negocio energético argentino, luego de su adquisición de parte de Vista Energy, una de las principales empresas que explotan Vaca Muerta. Durante la manifestación también hubo cánticos e insultos contra el magnate tecnológico.

Thiel se radicó temporalmente en Argentina a mediados de abril, con el objetivo de aceitar su buen vínculo con el presidente, Javier Milei, y explorar oportunidades de inversión en el país y la región. Permaneció cerca de dos meses, antes de partir hacia fines de junio pasado.

La inversión de Thiel en Vaca Muerta a través de Vista Energy

El fondo Thiel Macro LLC, propiedad del empresario tecnológico Peter Thiel, adquirió una participación de USD 76 millones en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina y un actor importante en Vaca Muerta, según se desprende del formulario 13F presentado ante la SEC.

La operación se suma a otros movimientos recientes del magnate en el país y consolida su interés en el sector energético local. El documento regulatorio estadounidense indica que, al cierre del segundo trimestre, el fondo poseía casi 1,2 millones de acciones de Vista, convirtiéndola en la segunda mayor posición de su cartera, solo detrás de Amazon. Además, Vista fue la única empresa no estadounidense incluida en la declaración del fondo, un dato que refuerza la relevancia estratégica que Thiel asigna a la compañía fundada por Miguel Galuccio.

La inversión se produce mientras avanza el desarrollo del oleoducto y puerto VMOS, infraestructura clave para ampliar la capacidad exportadora de crudo y en la cual Vista participa activamente. El proyecto, previsto para entrar en operación el próximo año, es considerado por analistas como uno de los pilares para consolidar el crecimiento del sector energético argentino.

El interés de Thiel por Argentina excede lo financiero. En los últimos meses, antes de dejar el país, el empresario adquirió su residencia en Buenos Aires, inscribió a sus hijas en colegios de la Ciudad y participó en torneos de ajedrez en un club de Almagro, según confirmaron fuentes cercanas al entorno del magnate.

En abril, mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica libertaria. De acuerdo con funcionarios presentes en el encuentro, Thiel consultó sobre la sostenibilidad de las reformas económicas y sobre el impuesto a la riqueza, temas que considera centrales para evaluar inversiones de largo plazo.