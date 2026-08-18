Ahorcamientos y "cabinas para visitas": el brutal anuncio de Israel para palestinos

El ministro de Seguridad israelí, Ben Gvir, anunció este martes el inicio de una construcción de lo que presentó como "una instalación de ahorcamiento" en el centro de Israel para los condenados a muerte. Lo confirmó a través de un video difundido en su canal de Telegram. Explicó además que la base contará con "cabinas de observación" que permitirán a los condenados y a sus familias "presenciar el procedimiento". Además se les garantizarán "permisos de visitantes" para poder estar presentes.

La sanguinaria política israelí contra Palestina empeora cada vez más. Tras aprobar en marzo una ley que impuso la pena de muerte a palestinos en Cisjordania, este nuevo anuncio del gobierno de Tel Aviv representa una nueva avanzada sobre el objetivo final que es la aniquilación del pueblo palestino. Esa norma fue impulsada por el ala más extremista del Gobierno, el partido Yehudit Otzma, el del ministro Gvir, quien en aquella ocasión celebró el anuncio al descorchar una botella de champagne en medio del pleno. La versión oficial del gobierno es que toda esta parafernalia funcionará como "una medida preventiva de cara a futuros atentados" contra ellos.

"Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de la pena de muerte para los terroristas y la hemos aprobado. Y ahora, también el pabellón de los condenados a muerte y el patíbulo comienzan a tomar forma", dijo Ben Gvir en el video que compartió a través de su Telegram. A sus espaldas se logró observar una primera estructura de madera y hierros bajo una tela azul, interpretado como el comienzo de la obra del centro de ahorcamiento en Israel.

En el mismo video que compartió, el funcionario afirmó que la unidad tendrá "cabinas de observación" para que los condenados y sus familiares puedan "presenciar el procedimiento, tal y como es habitual en muchos países", garantizándoles además "permisos de visitantes" para el ingreso. Estará instalada "en el centro del país", según explicó, aunque no especificó en qué región en específico.

"Merecen la horca": la política de Seguridad israelí contra los palestinos

Durante el video, el ministro Gvir afirmó que "los terroristas" que atentan contra Israel y su pueblo "solo merecen una cosa y es la muerte en la horca". En esa línea, advirtió que desde el Gobierno y su cartera consideran que hoy están "haciendo historia" frente al conflicto que sostienen con Hamás desde 2023. También volvió a alardear de las pésimas condiciones a las que consiguió someter a los palestinos detenidos, entre los cuales ya murieron 104 por "las torturas, la negligencia médica y la privación de alimentos", de acuerdo a los datos de Médicos por los Derechos Humanos Israel, la ONG que opera en el país.

Además, desde su llegada al Gobierno en 2022 el número de licencias de armas para israelíes, una de las competencias que controla su ministerio, creció un 126%, las cuales están en su mayoría ahora mismo en manos de colonos que atemorizan y atacan a familias palestinas en la Cisjordania ocupada.