Israel aprobó la pena de muerte para palestinos condenados como "terroristas"

En medio de una avanzada cada vez más violenta contra los territorios palestinos ocupados de la Franja de Gaza y Cisjordania, el parlamento israelí, la Knesset, aprobó este lunes la llamada ley antiterrorista que legaliza la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo. Según la definición de la nueva ley, se aplicara a toda persona que mate a otro "con la intención de negar la existencia del Estado de Israel". Esta definición ambigua no hizo más que alimentar las críticas de organizaciones palestinas y de derechos humanos que intentaron resistir su aprobación por temor a que se convierta en un sistema legal de ejecuciones masivas.

La nueva norma fue impulsada por el ala más extremista del Gobierno, el partido Yehudit Otzma del ministro de Seguridad Ben-Gvir, quien celebró descorchando una botella de champagne en medio del pleno. Allí estaba también Benjamin Netanyahu, quien quiso dejar claro su apoyo: fue al pleno de la Knesset para votar a favor del proyecto. Según los que votaron a favor de la pena de muerte para palestinos condenados por terrorismo, la nueva ley funcionará como una medida preventiva de cara a futuros atentados.

La votación final fue 62-48. Los que votaron en contra y organizaciones palestinas y de derechos humanos no creen en el valor preventivo de la ley y, citando las estadísticas de condenas contra palestinos y las evidencias de procesos legales muchas veces parciales y sin garantías, alertaron sobre lo que podría convertirse como un sistema legal de ejecuciones masivas. Por eso, uno de los primeros en condenar la aprobación final de la ley fue la Autoridad Nacional Palestina. "Permitirá la ejecución de prisioneros palestinos", denunció.

También la ONU salió rápido a denunciar la nueva ley. "Israel debe derogar de inmediato la ley discriminatoria sobre la pena de muerte aprobada hoy por el Parlamento, ya que contraviene el derecho internacional", exigió la oficina de derechos humanos para Palestina.

Por ejemplo, los palestinos de la ocupada Cisjordania que sean condenados por terrorismo en cortes militares enfrentarán una pena de muerte obligatoria. Sólo si la corte determina que existen "razones especiales" puede conmutar la pena de muerte por una condena perpetua, una actitud que no se condice con la actitud mostrada hasta ahora por los tribunales de la ocupación militar que comenzó hace casi 60 años.

Según informó recientemente B'Tselem, la mayor organización de derechos humanos de Israel, "estas cortes militares tienen una tasa de condena de alrededor del 96%, en base en general a 'confesiones' obtenidas bajo tortura o interrogatorios extremos". Por eso, la Asociación de Derechos Civiles en Israel presentó de inmediato este lunes un recurso ante la máxima corte del país para frenar la nueva ley.

No es la primera vez que la pena de muerte se aprueba en Israel. En los primeros años del Estado regía, pero en 1954 fue abolida para crímenes ordinarios y para ser aplicada en tiempos de paz. En consecuencia, solo quedó en pie para crímenes de guerra o de lesa humanidad contra la población judía en tiempos de guerra. Por primera vez, sin embargo, la pena de muerte estará especialmente dirigida para los territorios palestinos ocupados, donde rigen cortes militares que, según el análisis de la ONU y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, no se cumplen las garantías mínimas.