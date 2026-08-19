Irán afirmó que Estados Unidos busca una "salida digna" de Medio Oriente tras el fin de la tregua

Las autoridades del gobierno de Irán aseguraron que Estados Unidos se encuentra buscando una "salida digna" de Medio Oriente, en un contexto de estancamiento de las conversaciones diplomáticas tras la expiración del plazo de 60 días fijado para acordar una tregua definitiva entre Washington y Teherán. Las declaraciones fueron formuladas por el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador de ese país, Mohamed Baqer Qalibaf, en el marco de un viaje oficial a Bagdad que busca consolidar alianzas regionales en ausencia de nuevos canales directos de negociación entre las potencias.

Durante su agenda de trabajo en territorio iraquí, argumentó que las intervenciones de las potencias occidentales en los asuntos de la zona están experimentando una marcada aceleración a la baja. En ese sentido, el funcionario persa remarcó la posición de su administración al declarar: "Estados Unidos busca una salida digna de la región, y el proyecto de 'del río al mar' del ente sionista no es más que un sueño quimérico", destacó al tiempo que enfatizó que su visita a la nación vecina apunta a consolidar un esquema de seguridad interna sin injerencias externas.

La postura de Teherán contrasta con la retórica empleada por la Casa Blanca tras la finalización del memorando de entendimiento de 14 puntos suscrito en junio pasado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó cualquier tipo de acercamiento diplomático en el corto plazo y confirmó que las fuerzas navales norteamericanas mantendrán el despliegue sobre el estrecho de Ormuz. Asimismo, el mandatario estadounidense redobló la presión al exigir la rendición del régimen iraní y difundir imágenes en las que proclamó el paso marítimo como "nuevo territorio" bajo control de Washington.

El vencimiento de los plazos diplomáticos sin una prórroga acordada deja en un limbo operativo la circulación por el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial. Mientras Washington insiste en que la vía náutica está liberada gracias a la neutralización de minas, las autoridades iraníes reiteran que no permitirán el restablecimiento pleno del tránsito comercial hasta que el gobierno estadounidense retire el cerco sobre sus puertos, levante las sanciones energéticas y destrabe los activos financieros que mantiene congelados en el exterior.

Con información de EuropaPress.