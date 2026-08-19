Bausili acelera flexibilización del crédito en dólares pero reconoce que no habrá un boom

El Banco Central avanzó con una nueva flexibilización del crédito en dólares para empresas no exportadoras, una medida que busca canalizar hacia la economía local una parte de los ahorros que los argentinos mantienen en moneda extranjera. El presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, defendió el cambio regulatorio y sostuvo que puede ampliar las alternativas de financiamiento para sectores como las PyMEs y los desarrollos inmobiliarios, aunque descartó que la modificación vaya a provocar una expansión inmediata del crédito en moneda extranjera.

"¿Qué es lo que anticipamos? ¿Qué va a haber un boom de créditos en dólares para no exportadores? No, para nada", afirmó Bausili durante una exposición organizada por la Fundación FIEL. El propio Gobierno había generado alrededor de la modificación normativa, anticipando ampliar el margen de acción del sistema financiero, pero sin transformar de manera inmediata la composición del crédito bancario.

La nueva regulación permite que las entidades financieras destinen hasta el 15 por ciento de los depósitos captados del público en dólares a préstamos para empresas que no sean exportadoras. El cambio supone una modificación relevante respecto de las restricciones que durante los últimos años habían buscado evitar que los bancos prestaran moneda extranjera a deudores cuyos ingresos estuvieran nominados principalmente en pesos. El BCRA mantiene, sin embargo, condiciones prudenciales para limitar el riesgo cambiario y financiero.

Bausili presentó la reforma como parte de una estrategia más amplia para utilizar el ahorro en dólares que permanece fuera del circuito productivo. "La realidad práctica es que los argentinos ahorramos en dólares", sostuvo, y planteó que el desafío consiste en generar mecanismos para que esos recursos puedan transformarse en inversión sin repetir los problemas de descalce de monedas que contribuyeron a profundizar crisis anteriores.

La modificación llega mientras el Gobierno intenta profundizar la desregulación del sistema financiero y avanzar con una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que, según Bausili, busca concentrar la función de la autoridad monetaria en la estabilidad de la moneda, limitar el financiamiento al Tesoro y modificar las reglas de gobernanza del organismo.

El crédito en dólares

La Comunicación "A" 8467 establece el nuevo marco para el financiamiento en dólares y permite que los bancos utilicen una parte de los depósitos en moneda extranjera para prestar a empresas no exportadoras. La medida no elimina todos los límites que existían, sino que abre una ventana acotada bajo condiciones que el Banco Central considera prudenciales.

En particular, la norma exige que las entidades evalúen el flujo de fondos y la situación patrimonial de los potenciales deudores, incluyendo la posibilidad de que sus ingresos evolucionen de manera diferente al tipo de cambio. Además, para determinadas exposiciones se incrementan las exigencias de capital mediante la aplicación de un factor de 1,25 sobre el financiamiento otorgado.

"Lo que buscamos es agregar un grado de flexibilidad, pero haciéndolo en un contexto bien prudente, seguros de que no estamos poniendo en riesgo ninguno de los elementos que nos llevaron al riesgo de la crisis de 2001", sostuvo Bausili.

El funcionario puso como ejemplos a empresas vinculadas con desarrollos inmobiliarios y a PyMEs cuyos accionistas cuentan con activos en el exterior que podrían utilizarse como garantía. En esos casos, la apertura del crédito en dólares puede ampliar las alternativas de financiamiento de proyectos que, por sus características, tienen una relación directa con activos o ingresos denominados en moneda extranjera.

Pero el alcance potencial de la medida es más acotado cuando se observa el funcionamiento de las pequeñas empresas que dependen principalmente del mercado interno. Para una PyME que vende en pesos, tomar deuda en dólares implica incorporar un riesgo que no existe en un préstamo denominado en moneda local.

Por eso, la propia aclaración de Bausili sobre la ausencia de un "boom" resulta significativa. La flexibilización modifica las reglas de acceso, pero no crea por sí misma demanda solvente de crédito. Para que una empresa tome financiamiento necesita contar con un proyecto de inversión, capacidad de repago y expectativas sobre el nivel de actividad futuro.

Los dólares de los ahorristas

La apuesta del Banco Central se apoya en la visión del equipo económico libertario de un ahorro ocioso en dólaqres. El Gobierno busca que una mayor proporción de esos fondos ingrese al sistema financiero y pueda ser canalizada hacia préstamos e inversión.

El BCRA ya había avanzado desde 2024 en una flexibilización progresiva del financiamiento en moneda extranjera, primero para sectores con generación genuina de divisas y luego mediante distintas alternativas para empresas no exportadoras. En mayo de 2025, la propia autoridad monetaria había señalado que buscaba "ampliar y abaratar el costo del financiamiento disponible al sector privado productivo" y había enumerado medidas para fomentar el crédito en dólares bajo criterios prudenciales.

La diferencia ahora está en el origen de los fondos. La nueva regulación permite utilizar depósitos en dólares del sistema para ampliar el financiamiento a empresas no exportadoras, en lugar de limitar ese tipo de operaciones a recursos provenientes del exterior u otras fuentes específicas.ractiva para Argentina".

Uno de los ejes centrales es limitar la capacidad del BCRA para financiar al Tesoro. Bausili cuestionó los adelantos transitorios y planteó que un mecanismo creado para responder a la crisis de 2002 terminó convirtiéndose en una herramienta permanente de financiamiento. "Hoy nosotros, según el marco de la Carta Orgánica actual, podríamos transferirle al Tesoro, solo si ellos nos lo piden, el equivalente al 80% de la base monetaria. Es un número bestial", afirmó.