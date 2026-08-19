El oro volvió a subir tras la caída del dólar y el freno en los bonos

El precio internacional del oro registró un marcado repunte, favorecido por el retroceso del dólar y la estabilización en los rendimientos de la deuda soberana global, los cuales venían de tocar máximos de varias décadas. La cotización del metal precioso volvió a terreno positivo en un clima de cautela donde los operadores financieros internacionales aguardan la difusión de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en busca de señales concretas sobre el futuro de la política monetaria.

En las negociaciones al contado, el oro avanzó un 0,8 % para ubicarse en los 4.370,19 dólares por onza, mientras que los contratos a futuro negociados en la plaza estadounidense mostraron una mejora del 0,1 %, posicionándose en los 4.425,40 dólares. Este rebote técnico permitió absorber parte de la caída del 2 % registrada durante la jornada anterior, cuando el aumento generalizado en los costos de financiamiento a largo plazo en Estados Unidos, Alemania y Japón impulsó una rotación de activos ante el temor a una aceleración de la inflación global.

Analistas de mercado de la firma Tradu.com señalaron que, si bien el lingote puede encontrar dificultades para consolidar una tendencia direccional clara en el corto plazo debido al sesgo contradictorio entre las tensiones geopolíticas y la orientación de la Fed, las condiciones macroeconómicas de fondo muestran una mejoría progresiva. En ese sentido, los especialistas remarcaron que el alivio paulatino en las presiones inflacionarias refuerza la hipótesis de que el banco central estadounidense mantenga estables sus tasas de interés, un factor que deja al metal precioso bien perfilado para buscar una extensión de su recorrido alcista por encima de la barrera de los 4.500 dólares.

La atención inmediata de las bolsas globales se traslada ahora a la publicación de las minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), documento que ofrecerá detalles sobre la discusión interna del organismo monetario norteamericano tras su encuentro de julio. La tónica positiva del sector se trasladó también al resto del segmento de metales preciosos, donde la plata al contado anotó una suba del 0,1 % hasta los 63,40 dólares por onza, el platino escaló un 1,3 % alcanzando los 1.734,32 dólares y el paladio registró una ganancia del 0,3 % para cotizar en torno a los 1.294,44 dólares.

Con información de Reuters