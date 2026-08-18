Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de agosto

El dólar inicia la tercera semana de agosto de 2026 con una brecha reducida entre las diferentes alternativas disponibles para los ahorristas. Después del feriado, el dólar oficial aparece este martes 18 de agosto como la opción más barata para comprar divisas, mientras el mercado sigue de cerca el comportamiento del mayorista y la tensión que muestran las tasas de interés en pesos.

El dólar oficial y la cotización del Banco Nación se ubican en $1.515 para la venta, mientras que el dólar MEP ronda los $1.519. En paralelo, el dólar blue también se mantiene por encima de los $1.500.

De esta manera, la diferencia entre el dólar oficial y el MEP es de apenas $4, lo que refleja la escasa dispersión que mantienen las cotizaciones durante agosto.

Cuál es el dólar más barato para comprar en la tercera semana de agosto

Al comienzo de la tercera semana de agosto, la comparación entre las principales alternativas muestra al dólar oficial como el más barato del mercado, con una cotización de $1.515. El escenario es el siguiente:

Dólar oficial/Banco Nación: $1.515.

$1.515. Dólar MEP: $1.519.

$1.519. Dólar blue: por encima de los $1.500.

Sin embargo, los precios pueden modificarse durante la rueda, por lo que la alternativa más conveniente dependerá de las cotizaciones vigentes al momento de realizar la operación. La cercanía entre el oficial y el MEP también reduce la diferencia entre recurrir al mercado cambiario tradicional o comprar dólares a través del mercado de capitales.

Que dólar me conviene comprar hoy

Dólar: los $1.500 se consolidan como una referencia para el mercado

Más allá de las cotizaciones disponibles para los ahorristas, el mercado presta especial atención al comportamiento del dólar mayorista, que durante las últimas jornadas consolidó un nivel de referencia alrededor de los $1.500. En la City comienzan a identificar ese valor como una suerte de barrera de corto plazo para el tipo de cambio, después de varias ruedas en las que la cotización se mantuvo relativamente estable.

La contracara empieza a observarse en el mercado de pesos. Mientras el dólar muestra una relativa calma, las tasas de interés volvieron a registrar tensión, una variable que los inversores siguen de cerca por su impacto sobre las decisiones de permanecer en moneda local o buscar cobertura cambiaria.

Cómo comprar dólar MEP

Una de las alternativas para acceder a dólares es el MEP, que este martes cotiza apenas por encima del oficial. La operación se realiza dentro del mercado de capitales mediante la compra y posterior venta de títulos. Para comprar dólar MEP es necesario contar con una cuenta comitente en una ALyC o broker, vincular una cuenta bancaria propia y transferir los pesos que se utilizarán en la operación.

Luego se compra un bono habilitado para operar MEP y, una vez cumplidos los plazos establecidos por la normativa vigente, se vende el título contra dólares. Finalmente, las divisas pueden transferirse a una cuenta bancaria a nombre del mismo titular.

Además, distintas plataformas de inversión permiten realizar la operación directamente desde sus aplicaciones, simplificando el proceso para el usuario.

Cuál es el dólar más conveniente hoy

Cómo terminó julio el dólar

El mercado cambiario llegó a agosto después de atravesar un julio de marcada estabilidad. El tipo de cambio oficial terminó el séptimo mes del año prácticamente sin modificaciones, con un incremento de apenas $3, equivalente al 0,2% mensual.

El movimiento fue reducido frente a la evolución de los precios durante el mismo período y se produjo mientras el tipo de cambio continuó operando dentro del esquema de bandas cambiarias. Sin embargo, hacia los próximos meses aparece un factor estacional que el mercado comienza a seguir con mayor atención: la reducción del ingreso de divisas provenientes del comercio exterior, que puede incrementar la relevancia de la demanda de dólares y de las necesidades de cobertura.

Por ahora, las distintas cotizaciones continúan mostrando una brecha acotada. En ese escenario, el dólar oficial a $1.515 aparece como la alternativa más barata al comenzar la tercera semana de agosto, seguido muy de cerca por el MEP, en torno a los $1.519.