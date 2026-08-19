Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 13 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto
El dólar bolsa, también conocido como MEP, sube 0,35% en esta actualización y se negocia a $1514.72 para la compra y $1516.43 para la venta, mientras el mercado de bonos acompaña la evolución de la cotización.
Hace 28 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto
El dólar oficial se actualiza este miércoles 19 de agosto con el Banco Nación operando la compra en $1465 y la venta en $1515, lo que representa una variación de 0,33% en la jornada.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto
En el mercado informal, el dólar blue opera en alza este miércoles, 19 de agosto, y cotiza a $1535 para la compra y $1555 para la venta. Con esta actualización, la divisa paralela registra una variación positiva del 0,65%, en una jornada que muestra un renovado movimiento para los operadores del segmento informal.
Hace 11 horas
Cómo comprar el dólar más barato
Tras el feriado, las distintas cotizaciones operan con una brecha acotada y el dólar oficial aparece entre las alternativas más económicas. Qué precio tiene cada opción y qué mira el mercado.
Que dólar me conviene comprar hoy
Hace 21 horas
Los dólares oficial y paralelos cerraron en alza en una jornada bursátil negativa
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18:44 | 17/08/2026
Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar
El Banco Central actualizó el límite superior del esquema de bandas cambiarias. El techo llegará a $1.868,54 el viernes 21 de agosto: qué significa y cuáles son los valores previstos para cada jornada.
El valor del dólar oficial según el BCRA
18:38 | 17/08/2026
A cuánto va a llegar el dólar en diciembre
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas recortaron su proyección para el tipo de cambio.
El valor del dólar por el REM
15:42 | 17/08/2026
El dólar se irá a $1650 antes de fin de año, según una consultora
Según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast, el dólar tocaría el techo de los $1650 a fin de año.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto
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12:04 | 16/08/2026
La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"
El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio.
11:35 | 16/08/2026
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo
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00:05 | 16/08/2026
El Big Mac revela el problema del dólar de Milei
El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.
La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto
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20:54 | 14/08/2026
Desde el PRO le bajaron el pulgar al endeudamiento en dólares para empresas: "2001"
El ex ministro de economía Hernán Lacunza afirmó que medidas similares a las anunciadas por el ministro Caputo, habían sido dispuestas en la previa a la crisis que tumbó la convertibildad. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también alertó por las acciones.
18:38 | 14/08/2026
Milei proyecta recaudar 4600 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias
La recaudación por retenciones durante 2026 será del 1% inferior en la comparativa interanual y un 50% más baja que la registrada durante el período 2021-2022 tras la suba de los precios internacionales de las materias primas post inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.
12:28 | 14/08/2026
Cuál es el valor del dólar que alcanzará el martes
El Banco Central actualizó el techo del esquema de bandas cambiarias. Tras el fin de semana largo, el límite superior del corredor superará los $1.860.
El valor del dólar según el BCRA
07:29 | 14/08/2026
A cuanto cotiza hoy el dólar oficial tras una jornada estable
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