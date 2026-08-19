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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 11 minutos

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 13 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto

El dólar bolsa, también conocido como MEP, sube 0,35% en esta actualización y se negocia a $1514.72 para la compra y $1516.43 para la venta, mientras el mercado de bonos acompaña la evolución de la cotización.

Hace 28 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto

El dólar oficial se actualiza este miércoles 19 de agosto con el Banco Nación operando la compra en $1465 y la venta en $1515, lo que representa una variación de 0,33% en la jornada.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 19 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue opera en alza este miércoles, 19 de agosto, y cotiza a $1535 para la compra y $1555 para la venta. Con esta actualización, la divisa paralela registra una variación positiva del 0,65%, en una jornada que muestra un renovado movimiento para los operadores del segmento informal.

Hace 11 horas

Cómo comprar el dólar más barato

Tras el feriado, las distintas cotizaciones operan con una brecha acotada y el dólar oficial aparece entre las alternativas más económicas. Qué precio tiene cada opción y qué mira el mercado.

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Los dólares oficial y paralelos cerraron en alza en una jornada bursátil negativa

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18:44 | 17/08/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualizó el límite superior del esquema de bandas cambiarias. El techo llegará a $1.868,54 el viernes 21 de agosto: qué significa y cuáles son los valores previstos para cada jornada.

El valor del dólar oficial según el BCRA

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18:38 | 17/08/2026

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas recortaron su proyección para el tipo de cambio. 

El valor del dólar por el REM

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15:42 | 17/08/2026

El dólar se irá a $1650 antes de fin de año, según una consultora

Según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast, el dólar tocaría el techo de los $1650 a fin de año. 

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto

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12:04 | 16/08/2026

La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"

El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio. 

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11:35 | 16/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

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00:05 | 16/08/2026

El Big Mac revela el problema del dólar de Milei

El Índice Big Mac, elaborado por la revista británica The Economist, cumple 40 años y ofrece una señal incómoda para Milei: ajustado por PIB per cápita, muestra al peso 19% sobrevaluado. El dato coincide con un tipo de cambio real históricamente apreciado. Pese a la cosecha récord, Vaca Muerta, la minería y el superávit comercial, el programa de Milei no logra transformar esa abundancia de dólares en tranquilidad cambiaria.

La base de datos de The Economist para elaborar el Índice Big Mac ajustado por el PIB per cápita arroja una sobrevaluación del peso de 19% frente al dólar. Imagen: ChatGPT.

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 15 de agosto

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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20:54 | 14/08/2026

Desde el PRO le bajaron el pulgar al endeudamiento en dólares para empresas: "2001"

El ex ministro de economía Hernán Lacunza afirmó que medidas similares a las anunciadas por el ministro Caputo, habían sido dispuestas en la previa a la crisis que tumbó la convertibildad. El ex titular del BCRA, Guido Sandleris, también alertó por las acciones.

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18:38 | 14/08/2026

Milei proyecta recaudar 4600 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias

La recaudación por retenciones durante 2026 será del 1% inferior en la comparativa interanual y un 50% más baja que la registrada durante el período 2021-2022 tras la suba de los precios internacionales de las materias primas post inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. 

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12:28 | 14/08/2026

Cuál es el valor del dólar que alcanzará el martes

El Banco Central actualizó el techo del esquema de bandas cambiarias. Tras el fin de semana largo, el límite superior del corredor superará los $1.860.

El valor del dólar según el BCRA

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07:29 | 14/08/2026

A cuanto cotiza hoy el dólar oficial tras una jornada estable

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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