Javier Milei retoma su agenda en la previa de sus próximos viajes al exterior

El primer informe de Creencias Sociales 2026 que acaba de difundir el Observatorio Pulsar de la UBA llama la atención sobre el ascenso del “ningunismo”. Indica que el 63% de los argentinos declara estar poco o nada interesado en política y el 42% dice no simpatizar ni sentirse identificado con ningún partido político. Pero aporta un dato que puede ser letal para Javier Milei: el desencanto de los jóvenes con la política, el sector que en 2023 fue decisivo para catapultar al presidente a lo más alto, en 2027 le puede jugar en contra.