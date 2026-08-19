El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave: la mesa política encabezada por Karina Milei buscó recomponer la agenda legislativa tras los tropiezos en el Congreso, mientras se prepara la logística para la histórica visita del papa León XIV en noviembre. Asimismo, Javier Milei retomó la agenda pública con un acto en homenaje a San Martín, mientras su gobierno enfrenta tensiones diplomáticas con Brasil y desafíos económicos internos. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Javier Milei retoma su agenda en la previa de sus próximos viajes al exterior
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Hace 1 hora
El problema electoral de Milei con los jóvenes
El sector de la sociedad que garantizó el ascenso de Milei al poder en 2023 muestra señales cada vez más claras de desencanto con la política, incluido el Gobierno. Cómo los afecta, además, el creciente endeudamiento de los hogares que el Presidente se empecina en tratar como un problema de privados.
El primer informe de Creencias Sociales 2026 que acaba de difundir el Observatorio Pulsar de la UBA llama la atención sobre el ascenso del “ningunismo”. Indica que el 63% de los argentinos declara estar poco o nada interesado en política y el 42% dice no simpatizar ni sentirse identificado con ningún partido político. Pero aporta un dato que puede ser letal para Javier Milei: el desencanto de los jóvenes con la política, el sector que en 2023 fue decisivo para catapultar al presidente a lo más alto, en 2027 le puede jugar en contra.
Hace 2 horas
El Gobierno se reunió con delegados de la Iglesia para planificar la visita de León XIV
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El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave: la mesa política encabezada por Karina Milei busca recomponer la agenda legislativa tras los tropiezos en el Congreso, mientras se prepara la logística para la histórica visita del papa León XIV en noviembre. Asimismo, Javier Milei retomó la agenda pública con un acto en homenaje a San Martín, mientras su gobierno enfrenta tensiones diplomáticas con Brasil y desafíos económicos internos. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Hace 7 horas
¿Qué más quiere el mercado?
El riesgo país sube pese a las señales promercado de Milei y Caputo. Los inversores observan reservas insuficientes, dificultades para refinanciar la deuda y una economía que no mejora las condiciones materiales de la mayoría. Pero, sobre todo, descubren la debilidad política del Gobierno y las dudas sobre su continuidad en 2027.
El presidente Javier Milei padece el alza del riesgo país por encima de los 500 puntos.
Hace 7 horas
El Gobierno negoció con gobernadores del Norte subsidios a cambio de recortar zonas frías
Santilli y Caputo acordaron con un grupo de gobernadores del norte ampliar el subsidio a las zonas cálidas. Antes, esas provincias deberán aportar sus votos para recortar el régimen de zonas frías que se tratará en el Senado.
Hace 10 horas
Los fondos internacionales abandonan a Milei y el Riesgo País, otra vez arriba de 500
Los fondos de inversión aceleran la salida de Argentina, en un contexto de debilitamiento de la imagen del presidente Javier Milei que pone en duda su aspiración a la reelección, y complican la política de atraso cambiario generando una mayor expectativa de devaluación.
Hace 10 horas
Tras la caída de la Ley de Tierras, Thiel no estará en la cumbre que cerrará Milei
El Presidente cerrará la segunda jornada de un evento que reunirá a referentes de la derecha global y miembros del gabinete. El evento se había promocionado con la presencia del tecnomagnate, pero hoy se confirmó que no asistirá.
Hace 11 horas
Milei busca privatizar y extranjerizar Fabricaciones Militares
El gobierno avanza en un plan para sumar un socio privado y extranjero que controle la empresa pública que produce armas y municiones. Las cláusulas anti China y de control de EEUU.
Hace 12 horas
Dura advertencia de un empresario: "A la gente le cuesta muchísimo llegar al 15 del mes"
Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza, alertó por la caída del consumo, la crisis de los comerciantes y el endeudamiento de la sociedad.
Hace 12 horas
Cada vez se trabaja más y un cuarto del salario se va en el pago de deudas o intereses
Para llegar a fin de meses, cada vez más integrantes de una familia deben buscar algún trabajo, especialmente las mujeres. La oferta laboral paga poco. La crisis de ingresos deviene en el endeudamiento para llegar a fin de mes.
Hace 14 horas
Baja Sturzenegger y sube Pettovello: la mesa política mostró la interna de LLA
La cúpula del Gobierno nacional volvió a reunirse esta tarde, sin el ministro de Desregulación y Modernización del Estado y con la promesa de que en la próxima se incorpore su par de Capital Humano. También oficializó el temario que el oficialismo planifica para el Congreso.
Hace 14 horas
Empate técnico entre Milei y Kicillof: qué dice la última encuesta nacional sobre el escen
Una nueva encuesta relevó las preferencias electorales de cara a las próximas presidenciales. El resultado más fuerte: en un hipotético balotaje, el presidente y el gobernador quedan a un punto de distancia.
Hace 15 horas
El dilema de Milei por las PASO: apurar a los gobernadores o tranquilizar a los mercados
En el Gobierno se generó una interna entre los "apurados" de suspender ya las primarias de 2027 y los que piden paciencia. El oficialismo ya maneja un escenario con PASO el año que viene. Y hay temor por la volatilidad económica.
Hace 16 horas
Casi 4 de cada 10 chicos argentinos no pueden acceder a ropa o calzado por falta de dinero
Un informe de la UCA mostró que el 37,5% de los niños, niñas y adolescentes atravesó esta privación durante el último año. La proporción trepa al 58,3% entre los hogares de nivel socioeconómico muy bajo.
El documento del Observatorio de la UCA relevó que el 37,5% de los niños, niñas y adolescentes atravesó durante el último año dificultades para acceder a ropa o calzado por motivos económicos. (UNR)
Hace 18 horas
Entre Ríos resiste la caída del empleo nacional y sostiene la actividad industrial
A diferencia de la tendencia observada en todo el país, un informe reveló que la provincia mantiene sus niveles de trabajo formal por encima de los valores de 2022 y registra importantes repuntes en el consumo eléctrico y la actividad agroindustrial.
Hace 18 horas
La carrera contra la inflación: qué gremios perdieron más de 10% de poder adquisitivo
Por primera vez desde noviembre de 2023, el ingreso real quedó por debajo del nivel previo al cambio de Gobierno. La evolución de los convenios muestra una fuerte dispersión: mientras algunos gremios lograron recomponer parcialmente sus ingresos, textiles, metalúrgicos, comercio y calzado acumularon pérdidas superiores al 10% en términos reales.