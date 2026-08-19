Día clave: Cerimedo sigue detenido por tentativa de femicidio y se define su prisión preventiva

Avanza la investigación contra Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo, que está detenido en Bolivia luego de que un grupo de sicarios ataque a su expareja Nadia Beller, y el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, lo imputó por tentativa de femicidio. En tanto, en las próximas horas se define la prisión preventiva mientras avanza la causa.

En este marco, según medios bolivianos, la fiscal Yolanda Aguilera avanza en la imputación contra el exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo, acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a Nadia Beller. Tras la audiencia, se determinará si ordena la “prisión preventiva” del exasesor de Javier Milei y del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. Actualmente, Cerimedo se encuentra detenido en una celda de la dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Cerimedo permaneció en silencio durante su declaración ante la comisión de fiscales encabezada por Yolanda Aguilera. “El imputado decidió no responder preguntas”, informó La Razón, que detalló que estuvo acompañado por cuatro abogados defensores.

El ataque contra Nadia Beller ocurrió la noche del lunes en inmediaciones de un hotel de Santa Cruz. Dos hombres vestidos como repartidores interceptaron a la activista y le dispararon tres veces antes de huir en motocicleta. La víctima permanece internada en una clínica privada. Según la Fiscalía, se encuentra fuera de peligro, aunque bajo vigilancia médica en terapia intensiva.

La causa

La imputación se sustenta en la relación sentimental entre Cerimedo y Beller y, según explicó el fiscal general Roger Mariaca la causa se encuadra como tentativa de feminicidio por el vínculo de pareja. El juez ordenó la prisión preventiva al considerar riesgo de fuga y posible obstaculización de la investigación. “Se le tomará declaración en calidad de investigado y será puesto ante autoridad jurisdiccional”, dijo Mariaca.

La defensa de Cerimedo cuestionó la medida, pero evitó declaraciones públicas. Según fuentes judiciales, los abogados planean apelar la resolución en instancias superiores.

El presidente Rodrigo Paz expresó solidaridad con Beller y ordenó una investigación “profunda, transparente y exhaustiva”. “Quiero expresar mi respaldo a la señora Nadia Beller”, escribió en redes sociales. El vocero presidencial José Luis Gálvez aclaró que Cerimedo “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”. Subrayó que nunca fue asesor formal del Ejecutivo, sino un colaborador en comunicación.

La causa permanecerá pública, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de no declarar en reserva. El presidente Romer Saucedo instruyó que se garantice el acceso de la denunciante al expediente. Beller denunció intentos previos de feminicidio y acusó un encubrimiento policial. “Estoy segura de que tuvo que ver”, afirmó sobre Cerimedo.

En tanto, la investigación busca a los autores materiales y posibles cómplices intelectuales. La Fiscalía intenta reconstruir la secuencia del ataque y establecer vínculos entre ejecutores y planificadores. Cerimedo fue detenido en el aeropuerto Viru Viru, cuando intentaba viajar a Buenos Aires. El coronel David Gómez confirmó que efectivos de la FELCC procedieron al arresto inmediato.