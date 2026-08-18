La expareja de Cerimedo: "Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual"

La activista política boliviana Nadia Beller fue víctima de un atentado a balazos en las últimas horas y, desde la clínica donde se recupera, acusó a su expareja Fernando Cerimedo de ser el "autor intelectual" del ataque. El fundador de La Derecha Diario y exasesor de Javier Milei fue detenido por la policía boliviana cuando intentaba abordar un vuelo de regreso a la Argentina.

Según informaron los medios bolivianos La Razón y El Deber, el hecho ocurrió en las inmediaciones del hotel Swissôtel, en la zona del Canal Isuto de la capital cruceña. Las investigaciones preliminares indican que dos sicarios disfrazados de repartidores de delivery llegaron al lugar, ejecutaron el ataque y luego se dieron a la fuga.

Beller fue trasladada de urgencia a la clínica de Las Américas, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece bajo estricta vigilancia policial. Todavía se espera un reporte oficial sobre su estado de salud.

La acusación directa contra Cerimedo

En diálogo con El Destape 1070, la activista relató que fue el propio Cerimedo quien la "incitó" a asistir a un encuentro donde le iban a entregar información sobre un caso vinculado a Evo Morales, y que en ese contexto se produjo el ataque.

"Él me aseguró, un segundo antes de que yo salga a encontrarme con la persona que me iba a entregar las cosas, las pruebas, que tenía resguardo policial, y no había tal", denunció Beller.

La activista fue contundente sobre las responsabilidades del hecho: "Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual de lo ocurrido".

Tras el atentado, Cerimedo fue detenido por la policía boliviana como principal sospechoso en el momento en que intentaba subirse a un vuelo con destino a la Argentina.

Su rol como asesor en Bolivia

Beller también se refirió al peso político que Cerimedo había adquirido en el gobierno de Rodrigo Paz, donde oficiaba como asesor presidencial. Según su testimonio, el propio mandatario boliviano "le delegó el manejo del Gobierno" por sus vínculos con la DEA y la CIA.

"Es el nexo con Estados Unidos, si quieren que ingresen dólares, tienen que tener a este señor en su gobierno", deslizó la activista.

En esa misma línea, aseguró haber presenciado "reuniones sobre negociados" que Cerimedo mantuvo con Paz y con la primera dama boliviana, María Elena Urquidi. "Él les advertía. Él era parte y testaferro, él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero. Él sabe que yo sabía", lanzó.

Empresas y conexiones internacionales

Beller sumó otro dato sensible: afirmó que Cerimedo y su expareja, Natalia Basil, tienen "varias empresas" junto al empresario Vicente Quintanal, con quien comparten la mitad de Australis Energy Group, una firma constituida en 2025 para explotar hidrocarburos.

"Tiene contactos con el Mossad y Estados Unidos, operan granjas de bots, empresas, minas y construcciones. Tienen contratos de toda índole y lavan dinero de Bolivia", sostuvo la activista.