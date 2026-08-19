Rodrigo Paz habló del ataque a la expareja de Cerimedo: “Violencia extrema”

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su solidaridad con Nadia Beller, expareja del asesor presidencial Fernando Cerimedo, tras el intento de asesinato que sufrió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según indicó el mandatario en sus redes sociales, su gobierno trabaja para esclarecer el brutal ataque que tuvo como víctima a Beller. “Los hechos de violencia están llegando a extremos insospechados, con repercusiones tanto a nivel nacional como internacional”, sostuvo Paz, quien manifestó su “profunda consternación” por lo ocurrido.

El jefe de Estado boliviano señaló que instruyó a las autoridades correspondientes a llevar adelante una investigación “profunda, transparente y exhaustiva” con el objetivo de esclarecer completamente el episodio. Asimismo, remarcó que Beller debe contar con “toda la seguridad y las garantías necesarias” y reclamó que el proceso investigativo se desarrolle con “absoluta transparencia e independencia”.

Paz también indicó que el Gobierno boliviano solicitará la colaboración de distintos niveles, tanto nacionales como internacionales, para hacer frente a la situación. “La verdad debe estar por encima de todo, para que la justicia prevalezca y se haga justicia, sin excepciones y por encima de cualquier circunstancia”, concluyó el presidente.

La expareja de Cerimedo: “Tengo la plena certeza de que es el autor intelectual”

En diálogo con El Destape radio, Beller acusó a Cerimedo de ser el “autor intelectual” del atentado a balazos que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. Desde la clínica donde se recupera, aseguró tener “plena certeza” de la responsabilidad del asesor y fundador de La Derecha Diario.

Según el relato de Beller, Cerimedo la habría instado a asistir a un encuentro en el que supuestamente recibiría información y pruebas vinculadas a un caso relacionado con Evo Morales. El ataque ocurrió en las inmediaciones del hotel Swissôtel, donde dos hombres disfrazados de repartidores de delivery habrían efectuado los disparos antes de escapar.

Tras el atentado, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. Beller también cuestionó el rol que el asesor habría adquirido dentro del gobierno de Paz y realizó acusaciones sobre presuntos negocios, empresas y vínculos internacionales. Se trata de afirmaciones de la denunciante que deberán ser investigadas y corroboradas por la Justicia.

Beller permanece internada en la clínica Las Américas, donde fue operada y continúa bajo custodia policial. Las autoridades bolivianas llevan adelante la investigación para determinar quiénes participaron del ataque y establecer sus posibles responsables y motivaciones.