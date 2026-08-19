La Fiscalía abrió una nueva causa contra Fernando Cerimedo por enriquecimiento ilícito

La fiscalía de La Paz en Bolivia abrió una causa por enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo, tras encontrar "elementos que no son comunes" durante los allanamientos en sus dos casas en esa ciudad, en el marco de la investigación en torno al intento de asesinato de su ex pareja Nadia Beller y por la que fue detenido este martes. El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, afirmó en diálogo con medio bolivianos que en los allanamientos aparecieron teléfonos satelitales, altas cifras de dinero sin declarar en escondites dentro de las propiedades y un vehículo oficial "con destelladores", un agregado especial que sólo se les atribuye a los vehículos de la seguridad presidencial en el país altiplano.

Los procedimientos se realizaron en los barrios Los Pinos y La Florida, en la zona Sur de La Paz. Torrez, quien está a cargo de la causa, confirmó que también se encontraron compartimientos ocultos en muebles donde presuntamente se guardaban objetos de valor y dinero.

El propio fiscal, en declaraciones a la prensa, afirmó que la orden de allanamiento se dio "tras conocerse la declaración de Nadia Beller" y que, una vez allanadas sus propiedades se consideró necesario "dar inicio a la investigación por enriquecimiento ilícito" contra Cerimedo.

Los objetos encontrados durante los allanamientos

Según detalló Torrez, en los domicilios fueron secuestrados un teléfono satelital, dinero en efectivo, una motocicleta y un vehículo oficial equipado con destelladores. El funcionario remarcó que este tipo de elementos son utilizados habitualmente para tareas vinculadas con la seguridad presidencial, por lo que su presencia forma parte de las líneas que ahora analiza la Fiscalía. También apareció una remera oficial de la Policía Boliviana entre los objetos del asesor del presidente argentino.

La nueva investigación surgió después de la declaración de Beller, quien acusó a Cerimedo de ser el supuesto autor intelectual del atentado que sufrió durante la noche del lunes. En fotografías difundidas públicamente también pueden observarse dos cajones con dinero en bolivianos y dólares, lo que ya quedó a disposición de la investigación judicial la que determine su origen y si existe alguna irregularidad.

La Fiscalía todavía no definió si Cerimedo será trasladado a La Paz. Torrez explicó que la investigación por enriquecimiento ilícito comenzó después de conocerse los hechos denunciados por la abogada y que los elementos encontrados durante los allanamientos serán incorporados al expediente.