Fernando Cerimedo, ampliamente conocido como estratega político y asesor presidencial, fue detenido por agentes policiales vestidos de civil en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, mientras pretendía abordar un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Cerimedo es actualmente el principal sospechoso de estar vinculado al brutal atentado armado contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller, quien fuera su pareja y que se encuentra internada tras recibir múltiples impactos de bala.

Según informaron los medios bolivianos La Razón y El Deber, el violento suceso ocurrió la noche del lunes en las inmediaciones del hotel Swissôtel, ubicado en la zona del Canal Isuto de la capital cruceña. Las investigaciones preliminares de la Policía Boliviana indican que el ataque fue ejecutado por dos sicarios que llegaron al lugar disfrazados de repartidores de delivery.

Los atacantes abrieron fuego directo contra Beller, que dispararon tres impactos de bala antes de darse a la fuga en una motocicleta diferente a la que utilizaron inicialmente para llegar al lugar. Tras el atentado, la activista fue trasladada de urgencia a la clínica de Las Américas, donde fue sometida a una intervención quirúrgica y permanece bajo estricta vigilancia policial, mientras se espera un reporte oficial sobre su estado de salud.

Cerimedo, de estratega digital a asesor presidencial en Bolivia

Cerimedo, consultor político y cofundador de La Derecha Diario, ganó visibilidad por su participación en campañas y estrategias de comunicación de la nueva derecha latinoamericana. Fue asesor del expresidente Jair Bolsonaro y también del actual mandatario argentino, Javier Milei. En los últimos años extendió su actividad a distintos países de la región.

En México, su nombre fue señalado públicamente por el gobierno de Claudia Sheinbaum en noviembre de 2025. Funcionarios de la Presidencia lo vincularon con una supuesta operación digital alrededor de las movilizaciones de la denominada “Generación Z”, en la que el Gobierno mexicano denunció la participación coordinada de cuentas falsas, bots y actores políticos extranjeros.

En tanto, Cerimedo fue incluido por la Policía Federal entre los investigados por la trama que buscó cuestionar el resultado de las elecciones de 2022 y evitar la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Los investigadores brasileños le atribuyeron un papel en la producción y difusión de contenidos destinados a desacreditar el sistema electoral. Cerimedo negó haber participado de un plan golpista.

El raid de denuncias contra el operador también tuvo su capítulo argentino. En septiembre de 2025 fue denunciado junto con su esposa Natalia Basil por presunto encubrimiento en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón después de que Cerimedo declarara como testigo y relatara conversaciones con el entonces titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre un supuesto esquema de coimas.

Actualmente, Cerimedo tiene un nuevo papel de relevancia política en Bolivia: es asesor personal del presidente Rodrigo Paz, según confirmó él mismo en mayo de 2026. Su presencia en el entorno presidencial generó cuestionamientos de legisladores bolivianos, que pidieron información sobre sus funciones, su eventual vínculo contractual con el Estado y el grado de influencia que ejerce sobre el Gobierno.