Milei le quiere disputar el Papa al peronismo y se analiza decretar feriado por la visita de León XIV

El Presidente Javier Milei le quiere disputar el Papa al peronismo y el Gobierno ahora analiza decretar feriado por la visita de León XIV en noviembre a Argentina. El Sumo Pontífice estará en nuestro país del domingo 8 al miércoles 11 de noviembre venideros.

En Casa Rosada confirmaron a El Destape que se está evaluando la posibilidad de asuetos y feriados para esos días. En el Gobierno tildaron a la visita del Papa como "histórica" aunque saben que podría haber discursos de León XIV que podrían chocar con las ideas de Milei.

El Presidente sabe que está jugando fuerte el PJ con la visita del Papa, con los barrios populares y la CGT como protagonistas. Se esperan visitas de León al conurbano y a Luján.

Por un lado, el Gobierno prepara la seguridad de la visita. Por eso ayer la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la primera reunión interdisciplinaria para avanzar en la organización. Estuvieron presentes ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires la dejaron afuera.

La disputa también será política con respecto a la visita del Papa, que cae en un momento clave en medio de la batalla por la suspensión o no de las PASO. El Gobierno pateó el debate para fin de año y a meses nomás de las elecciones nacionales.

El próximo 30 de agosto se realizará una segunda visita de la avanzada de la Santa Sede a la Argentina, con el objetivo de recorrer y evaluar los posibles escenarios para las actividades previstas.

El Papa visitará la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y se sumó la provincia de Córdoba. La agenda contempla actos masivos en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio de FADEA, en Córdoba.

Durante su estadía, el papa León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar la logística de la visita.

En el Gobierno son muy optimistas sobre la llegada del Papa. Se espera una reunión bilateral con Javier Milei en Casa Rosada. Los libertarios además quieren invitarlo al Congreso (ya hay proyecto del diputado de LLA Sebastián Noblega). E intentan disputarle ese terreno al PJ, que buscará mostrarle cómo funciona "la Argentina de Milei y Peter Thiel". León XIV ha sido muy crítico de los milmilonarios de Silicon Valley y de las teorías del Anticristo de Thiel.