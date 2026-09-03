El presidente Javier Milei realiza una visita exprés a Chile, donde mantendrá encuentros con el presidente José Antonio Kast y con la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers, antes de regresar a Buenos Aires para grabar el mensaje sobre la cuestión Malvinas que difundirá por cadena nacional a las 21. El Gobierno mantiene bajo reserva el contenido del anuncio, en medio de las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura de Estados Unidos respecto de la soberanía de las islas. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este miércoles 2 de septiembre.
Milei viaja a Chile y ultima detalles para la cadena nacional por Malvinas
El Presidente visita Santiago de Chile para participar de un foro y reunirse con José Antonio Kast y una funcionaria de la administración de Donald Trump. Regresará a Buenos Aires para grabar el mensaje sobre las Islas.
Hace 10 minutos
Se cae el respaldo a Milei: encuesta reveló cuántos de sus votantes se sienten defraudados
El desgaste del Gobierno también alcanza a quienes llevaron al libertario a la Presidencia. El 35% de sus votantes de 2023 afirma sentirse defraudado y haberle retirado su apoyo.
Más de un tercio de los votantes de Milei se siente defraudado.
Hace 1 hora
Empleadas domésticas: el Gobierno definió nuevos aumentos hasta diciembre
Estableció subas escalonadas decrecientes retroactivas a agosto y para el último cuatrimestre del año. De cuánto es, mes por mes.
Hace 1 hora
“Nos estamos deslomando”: la desafortunada frase de Caputo que hizo recordar a Adorni
El ministro de Economía volvió a pedir paciencia por la crisis y uso una expresión que recordó al exjefe de Gabinete.
Caputo recordó a Adorni en una desafortunada frase.
Hace 3 horas
La UIA frente a Milei: de la ilusión y el apoyo a la crítica y los reclamos
La visión de la entidad industrial sobre el Gobierno libertario fue deteriorándose en estos dos años y medio junto con la progresiva caída del sector.
La visión que la Unión Industrial Argentina ha tenido del gobierno de Javier Milei no fue siempre la misma. Si comenzó con un apoyo explícito frente a la ilusión de la estabilización económica, el tiempo hizo que predominasen las críticas y los reclamos, como sucedió en el discurso del Día de la Industria de hoy. Un deterioro que, como no podía ser de otra forma, se dio en paralelo a la caída cada vez más profunda del sector.
Hace 3 horas
Luis Majul volvió a advertir a Javier Milei en vivo: "Mucha gente..."
Luis Majul le hizo una contundete advertencia a Javier Milei en vivo, pidiéndole moderar el discurso oficial.
"Mucha gente se asusta": la advertencia de Luis Majul al gobierno de Javier Milei
El periodista y conductor Luis Majul dedicó su editorial en El Observador 107.9 a analizar el escenario político y económico bajo la gestión del presidente Javier Milei. Durante su intervención, planteó una advertencia directa hacia la administración nacional respecto a las formas discursivas y el trato hacia la sociedad en un contexto de marcada dificultad económica.
Hace 3 horas
Crecer sin invertir: la paradoja que expone los límites del modelo económico de Milei
Argentina lleva cuatro trimestres con crecimiento del PBI y caída de la inversión, una combinación inédita por su duración desde la década del '90. El crecimiento se concentra en agro, minería y finanzas, mientras el Estado recorta la inversión y el sector privado sigue estancado.
Mientras el Gobierno de Javier Milei insiste con celebrar una recuperación sostenida de la economía, la inversión productiva no deja de caer y se constituye como un claro límite para la continuidad del plan económico libertario. La formación bruta de capital fijo cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026 y acumula cuatro trimestres consecutivos de retroceso, aun cuando el PBI avanzó 2,3%. Se trata, advierten especialistas, de una combinación inédita por su duración y que revela algo más profundo que una mala estadística de inversión.
Hace 13 horas
La actividad cayó en julio y, pese a la mejora que defiende Milei, el empleo sigue en baja
El Índice Líder de Analytica registró una baja mensual de 1,1% y ubicó a julio como el mínimo de actividad de 2026. Por su parte, un informe del Instituto Argentina Grande muestra que los sectores que perdieron actividad concentran el 71,3% del empleo asalariado registrado.
Hace 14 horas
Tercera vía: la UCR activa el territorio y se diferencia del Gobierno y del kirchnerismo
Con la presencia de Leonel Chiarella y la Juventud Radical, el partido centenario multiplica las recorridas y las charlas con aliados como Paula Oliveto y Maximiliano Ferraro. El plan para 2027.
Hace 14 horas
LLA busca desinflar en el Congreso la emergencia en discapacidad de la oposición
El oficialismo propuso un cronograma propio en la comisión de Discapacidad de la Cámara Baja. Cómo frenará la unidad opositora. Deslucida exposición de funcionarios del área.
Hace 14 horas
El Gobierno ocultó gastos que equivalen al 10% del superávit primario
Las maniobras contables que realiza el Ministerio de Economía esconden las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires por un monto que se estima en casi un billón de pesos. Hay sospecha de más gastos ocultos. Si cumplen con la ley, el superávit financiero cae a la mitad.
Hace 15 horas
Crisis: la textil que hizo las camisetas de Qatar 2022 suspendió a más de 100 empleados
La planta catamarqueña que confeccionó la camiseta campeona del mundo solicitó suspender de forma alternada a todo su personal durante dos meses. Desde la empresa buscan amortiguar la caída del sector y evitar despidos definitivos.
Hace 15 horas
ARCA podrá aplicar importantes multas a monotributistas a partir de septiembre
El organismo comenzó a controlar si la categoría declarada por los pequeños contribuyentes coincide con su nivel real de actividad.
Las importantes multas que ARCA podrá aplicar a monotributistas.
Hace 15 horas
Industriales de Rosario advirtieron por una "crisis terminal" por el modelo de Milei
En el Día de la Industria, desde Apyme Rosario señalaron que "no hay piso" para la caída de la actividad. Detallaron que hasta julio de este año ya "hay 1.656 quiebras" de empresas más.
Hace 15 horas
Industria, construcción y empleo: el descalabro productivo de los tres años de Milei
Un informe privado comparó el primer semestre de 2023, durante la gestión del entonces ministro Massa, con el de 2026 y encontró retrocesos en producción, capacidad instalada, construcción, comercio y empleo privado registrado.
Hace 16 horas
Cierra su empresa por la crisis tras invertir todos sus ahorros: “El país me venció”
Una emprendedora de Villa Carlos Paz anunció el cierre de su local con un triste testimonio: "Apostamos todo a un país que nos da la espalda".