Milei viaja a Chile y ultima detalles para la cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei realiza una visita exprés a Chile, donde mantendrá encuentros con el presidente José Antonio Kast y con la subsecretaria de Estado estadounidense Sarah Rogers, antes de regresar a Buenos Aires para grabar el mensaje sobre la cuestión Malvinas que difundirá por cadena nacional a las 21. El Gobierno mantiene bajo reserva el contenido del anuncio, en medio de las declaraciones de Donald Trump sobre una eventual revisión de la postura de Estados Unidos respecto de la soberanía de las islas. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei de este miércoles 2 de septiembre.

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