Luis Majul volvió a advertir a Javier Milei en vivo: "Mucha gente..."

Luis Majul volvió a advertir a Javier Milei en vivo.

El periodista y conductor Luis Majul dedicó su editorial en El Observador 107.9 a analizar el escenario político y económico bajo la gestión del presidente Javier Milei. Durante su intervención, planteó una advertencia directa hacia la administración nacional respecto a las formas discursivas y el trato hacia la sociedad en un contexto de marcada dificultad económica.

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Al describir el surgimiento electoral del mandatario, Majul sostuvo que el fenómeno libertario se consolidó como una respuesta de rechazo a gestiones previas. Sin embargo, le hizo una contundente advertencia al jefe de Estado.

La advertencia por las formas y las dificultades económicas

Majul hizo foco en las consecuencias que pueden tener las descalificaciones y el tono confrontativo emitido desde el poder político. En particular, remarcó cómo incide esa postura en los sectores de la población que enfrentan serias complicaciones materiales para sostener su vida cotidiana.

"Mucha gente se asusta": la advertencia de Luis Majul al gobierno de Javier Milei

"Porque si el gobierno rompe el giratiempo a los martillazos, insultando, tratando a muchos de basura y sin la más mínima comprensión para una familia a la que hoy le cuesta pagar la tarjeta o tiene problemas para llegar a fin de mes, aunque dentro de esa puteada tenga razón, mucha gente se asusta", argumentó el conductor en su editorial.

Para el periodista, el miedo provocado por el contexto adverso y el estilo oficialista genera un estado de desesperación que puede alterar las preferencias del electorado. "Y cuando la gente se asusta, ¿sabés qué hace? Se desespera. Y en una de esas, quiere apretar el botoncito rápido para que el giratiempo se detenga y empiece a mostrarse en el momento que uno desea", agregó al describir la reacción social.

En el tramo final de su exposición, Majul insistió en que el oficialismo debe revisar tanto su lenguaje como sus acciones públicas para no provocar un efecto contrario a sus objetivos. En esa línea, advirtió que el malestar social podría empujar a la ciudadanía a preferir modelos políticos anteriores.