Irán responde a los bombardeos de EE.UU. con ataques contra bases en el Golfo

La escalada entre Estados Unidos e Irán se intensificó después de una nueva oleada de bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y la posterior represalia de Teherán contra objetivos de Washington en Medio Oriente. Las autoridades iraníes elevaron a 18 el número de muertos y 68 los heridos por los ataques del martes, que alcanzaron distintos puntos del país y dejaron entre las víctimas a cuatro asistentes a una ceremonia nupcial en Kohstak, en la provincia de Hormozgán, incluidos dos menores de cuatro y 16 años.

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Tras este ataque, el jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, calificó a EE.UU. de "Gran Satán" y acusó a Washington e Israel de actuar como "Satán". En respuesta, los Guardianes de la Revolución reivindicaron una operación con misiles y drones contra bases e intereses estadounidenses en Jordania, Irak y Baréin. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este miércoles 2 de septiembre.