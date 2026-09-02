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Conflicto en Medio Oriente

Irán responde a los bombardeos de EE.UU. con ataques contra bases en el Golfo

En VIVO - Actualizado hace 19 minutos

Teherán lanzó misiles y drones contra posiciones e intereses de Washington en Jordania, Irak y Baréin, mientras Kuwait también reportó ataques.

Irán responde a los bombardeos de EE.UU. con ataques contra bases en el Golfo

La escalada entre Estados Unidos e Irán se intensificó después de una nueva oleada de bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y la posterior represalia de Teherán contra objetivos de Washington en Medio Oriente. Las autoridades iraníes elevaron a 18 el número de muertos y 68 los heridos por los ataques del martes, que alcanzaron distintos puntos del país y dejaron entre las víctimas a cuatro asistentes a una ceremonia nupcial en Kohstak, en la provincia de Hormozgán, incluidos dos menores de cuatro y 16 años. 

Tras este ataque, el jefe negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Qalibaf, calificó a EE.UU. de "Gran Satán" y acusó a Washington e Israel de actuar como "Satán". En respuesta, los Guardianes de la Revolución reivindicaron una operación con misiles y drones contra bases e intereses estadounidenses en Jordania, Irak y Baréin. Todas las noticias del conflicto en Medio Oriente de este miércoles 2 de septiembre.

Hace 1 hora

La guerra contra Irán fortalece el naciente orden mundial

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel no logró quebrar al gobierno iraní y aceleró, en cambio, transformaciones geopolíticas de alcance global. Mientras Washington enfrenta una pérdida de influencia y crecientes tensiones con sus aliados, Irán profundiza sus vínculos con Rusia y China y Eurasia avanza en la construcción de alianzas que consolidan un nuevo orden multipolar.
 

“Puedo prolongarla y tomar el control de todo, o terminarla en dos o tres días”, alardeó el presidente Donald Trump, el 28 de febrero, horas después de un ataque a traición de Israel y Estados Unidos contra Irán.

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Hace 1 hora

Desesperado, Trump lanzó una guerra económica contra Irán: efectos y el antecedente ruso

Con arsenales al límite y un costo político en aumento, la Casa Blanca lanzó un feroz paquete financiero contra Teherán. El análisis de especialistas internacionales sobre el impacto en la población iraní, el límite militar de Washington y la respuesta de China para eludir el bloqueo.

El objetivo declarado es forzar a Teherán a negociar el fin de la guerra

Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra Irán el 25 de agosto de 2026, bajo la operación denominada Operation Economic Outcast (paria económico), marcan un giro en la estrategia de la administración Trump. Tras seis meses de guerra, Washington no ha logrado una victoria militar rápida y enfrenta un desgaste considerable en sus recursos; los arsenales de interceptores de misiles se encuentran en niveles bajos y varias bases en el Golfo han quedado inutilizadas. 

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Hace 1 hora

Qatar advirtió que la crisis en Ormuz amenaza con desatar una nueva escalada

El gobierno qatarí pidió reabrir el paso estratégico, mientras Irán negocia con Omán un plan de gestión y exige a EE.UU. cumplir el acuerdo previo.

Las autoridades de Qatar lanzaron una dura advertencia sobre las consecuencias del estancamiento en el estrecho de Ormuz y afirmaron que la falta de resolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán puede derivar en una nueva escalada militar de alcance regional.

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07:52 | 01/09/2026

Recrudece la guerra en Ormuz: nuevos ataques cruzados entre EE.UU e Irán

24 horas después, los dos países siguieron con el cruce de ataques, todos confirmados por ambos ejércitos. En este contexto, el precio del barril de petróleo volvió a aumentar y ya supera los US$ 90.

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08:37 | 31/08/2026

El petróleo superó los 90 dólares tras los ataques cruzados y Trump promete represalias

Después de que Irán disparara contra fuerzas estadounidenses en Jordania, el presidente del país norteamericano amenazó: "Habrá una respuesta".

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10:23 | 30/08/2026

EE.UU. atacó la isla iraní de Larak, en Ormuz, y Teherán prometió contraatacar

Irán confirmó el ataque estadounidense e informó que varios combatientes y civiles murieron y resultaron heridos. Crece el temor a una nueva escalada militar en Medio Oriente. 

"Sin final en el horizonte", crece el malestar en EE.UU. por la falta de plan de Trump en Medio Oriente.

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11:11 | 29/08/2026

Irán promete "firmeza" ante sanciones de EE.UU. mientras Líbano sigue bajo ataque israelí

El gobierno iraní anunció a través de medios locales que preservarán "la firmeza y templanza" contra las sanciones estadounidenses y que apelarán a la diplomacia para defender sus intereses. En paralelo, el Ejército israelí desplegó ataques aéreos en distintas aldeas del sur de Líbano.

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07:47 | 28/08/2026

Tras las sanciones de EE.UU., el ayatolá pidió menor dependencia del dólar

El líder supremo de Irán reapareció públicamente tras las nuevas sanciones de Estados Unidos y llamó a fortalecer la economía nacional. Además, pidió reducir la dependencia del dólar y apostar por la producción interna.

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07:27 | 27/08/2026

Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada

En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana. 

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06:58 | 26/08/2026

Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán

El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.

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17:10 | 25/08/2026

Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques

El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%. 

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.

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16:23 | 25/08/2026

Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación

El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave. 

Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar

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06:53 | 25/08/2026

EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares

Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.

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12:24 | 24/08/2026

Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.

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