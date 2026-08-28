Irán endurece su discurso ante EEUU e Israel y condiciona la apertura de Ormuz

El Gobierno de Irán pidió al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad que condenen y rechacen la nueva ofensiva económica de Estados Unidos, a la que calificó de “terrorismo de Estado”. En una carta enviada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, Teherán reclamó que los países se abstengan de aplicar sanciones secundarias y solicitó un informe sobre sus consecuencias humanitarias y de derechos humanos. La iniciativa se produce mientras Qatar intenta reactivar la diplomacia entre Washington y Teherán, persisten las tensiones por el estrecho de Ormuz y las Fuerzas Armadas iraníes amenazan a medios extranjeros en farsi. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.