La tensión en Medio Oriente vuelve a concentrarse en Irán, que combina amenazas contra Israel con señales de apertura diplomática hacia Estados Unidos. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, advirtió que Benjamin Netanyahu será enviado “al infierno” y sostuvo que los “graves errores” del primer ministro israelí aceleraron, según Teherán, “el fin de la entidad israelí”. En paralelo, Irán prepara una lista de condiciones para permitir la reapertura plena del estrecho de Ormuz, mientras mediadores como Qatar intentan recuperar la libertad de navegación. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.
Irán endurece su discurso ante EEUU e Israel y condiciona la apertura de Ormuz
Teherán amenaza a Netanyahu, exige el fin de las ofensivas en Gaza, Líbano y Siria y plantea condiciones para normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.
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Israel ataca Siria, Líbano y los territorios palestinos en una nueva escalada
En paralelo, el gobierno israelí niega estar ocupando Cisjordania, territorio en el que colonos realizan ataques diarios. "No es tierra ocupada, esta es nuestra tierra", dijo un funcionario más temprano esta semana.
El Gobierno de Irán pidió al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad que condenen y rechacen la nueva ofensiva económica de Estados Unidos, a la que calificó de “terrorismo de Estado”. En una carta enviada por el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, Teherán reclamó que los países se abstengan de aplicar sanciones secundarias y solicitó un informe sobre sus consecuencias humanitarias y de derechos humanos. La iniciativa se produce mientras Qatar intenta reactivar la diplomacia entre Washington y Teherán, persisten las tensiones por el estrecho de Ormuz y las Fuerzas Armadas iraníes amenazan a medios extranjeros en farsi. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.
Hace 1 hora
Estados Unidos bloquea el paso de 75 los buques en el estrecho de Ormuz
Terminó el plazo de negociación y la Casa Blanca afirmó que las sanciones tienen a la economía iraní en "caída libre".
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó que elevó a 75 el número de buques comerciales bloqueados o desviados en el estrecho de Ormuz. La medida forma parte del cierre perimetral decretado por Washington sobre las aguas del Golfo Pérsico, en el marco del endurecimiento de las sanciones tras el estancamiento de las conversaciones con Teherán.
Hace 1 hora
Irán afirma estar sumido en una "guerra económica total", pero prometió resistir
El presidente del Parlamento iraní aseguró que derrotarán el bloqueo estadounidense. Desde la Casa Blanca dieron por suspendidas las negociaciones y remarcaron que el país persa está en "caída libre".
El presidente del Parlamento de Irán y jefe del equipo negociador de Teherán, Mohamed Baqer Qalibaf, reconoció este jueves que el país enfrenta una "guerra económica total" producto de la ofensiva estadounidense, aunque aseguró que la República Islámica logrará superar el bloqueo con unidad nacional y el apoyo del sector privado. "El enemigo será derrotado", prometió.
06:58 | 26/08/2026
Hay guerra para rato: Trump dice que no tiene "apuro" para negociar con Irán
El presidente estadounidense le aseguró a Al Jazeera que no tiene "ningún plazo" para sentarse a negociar y poner fin al conflicto que se profundizó hace meses.
17:10 | 25/08/2026
Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques
El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%.
Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.
16:23 | 25/08/2026
Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación
El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave.
Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar
06:53 | 25/08/2026
EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares
Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.
12:24 | 24/08/2026
Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
12:17 | 24/08/2026
Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera
El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.
10:31 | 23/08/2026
Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
19:23 | 22/08/2026
Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente
En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.
La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.
11:23 | 22/08/2026
Irán califica a las sanciones de EE.UU. como "una declaración de guerra" al país
Varios funcionarios iraníes describieron las últimas amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump como una "declaración de guerra abierta" contra el país persa y "contra todas las naciones".
00:05 | 22/08/2026
Elecciones en Israel: Netanyahu pone en juego su futuro, pero no su legado político
Tras tres décadas de gravitación de Benjamín Netanyahu, Israel se encamina a unas elecciones marcadas por el avance de la extrema derecha, la falta de alternativas políticas frente a la ocupación y una guerra que sigue condicionando la vida en Gaza y Cisjordania.
21:35 | 21/08/2026
Mahmud Abbas pidió a las potencias europeas medidas concretas contra Israel
El presidente palestino valoró el rechazo de siete países al polémico proyecto E1 en Jerusalén Este, pero exigió acciones prácticas para frenar el plan expansionista de Benjamin Netanyahu en Cisjordania.
18:27 | 21/08/2026
Irán calificó de "fracaso anunciado" la guerra económica de EE.UU.
El canciller Abbas Araqchi recordó que mandatos anteriores como el de Barack Obama aplicaron medidas similares sin éxito. La cúpula militar advirtió que responderá con firmeza ante cualquier "error de cálculo".
07:37 | 21/08/2026
China rechazó nuevas amenazas de Trump a Irán mientras Líbano sigue bajo ataque israelí
La Cancillería de Pekín afirmó que, de confirmarse las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, no las apoyará y pidió renovar el diálogo entre las partes. En paralelo, el Ejército israelí bombardeó una localidad del sur del Líbano y dejó una estructura en ruinas.