Irán aclaró que el plan acordado con Omán para gestionar el tráfico por el estrecho de Ormuz no supone su reapertura inmediata y condicionó cualquier desbloqueo al levantamiento del bloqueo económico, el fin de la guerra en todos los frentes y la definición de la situación en Yemen. Mientras Teherán asegura haber extraído "valiosas experiencias" militares de sus recientes enfrentamientos con Israel y Estados Unidos, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, descartó un acuerdo con los líderes iraníes y advirtió que Israel responderá con una fuerza "mucho más" contundente ante cualquier nuevo ataque. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.
Netanyahu sobre Irán: “Con esos salvajes es imposible llegar a un acuerdo”
Israel endurece su discurso contra el país persa y amenaza con responder con mayor fuerza ante cualquier nuevo ataque.
Hace 1 hora
Israel dice que la Cisjordania palestina es de ellos y aumentan los ataques
El embajador de Israel ante la ONU afirmó que los colonos no se van a ir de Cisjordania ocupada y al mismo tiempo un informe reveló que los ataques crecieron más del 60%.
Activistas palestinos, israelíes y extranjeros intentan acercarse a una casa palestina que fue asediada por colonos israelíes, en Qusra.
El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este martes que los israelíes tiene "derecho" a vivir en Cisjordania ocupada y anunció que los colonos no se van a ir a ninguna parte. Sus declaraciones se dan un día después de que se conociera un informe de la agencia palestina WAFA, que indicó que los ataques de los colonos aumentaron un 63% en la primera mitad de año del 2026.
Hace 1 hora
EE.UU. sanciona a Irán y ofrece recompensas por sus altos cargos militares
Washington amplía las sanciones contra Irán y ofrece hasta 10 millones de dólares por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria, mientras Teherán amenaza con responder y destaca los avances de la mediación de Pakistán.
Estados Unidos intensificó su campaña de presión contra Irán con nuevas sanciones contra personas, entidades y buques vinculados al aparato militar y económico iraní, además de ofrecer recompensas de hasta 10 millones de dólares por información sobre cinco altos cargos de la Guardia Revolucionaria. Teherán prometió represalias y advirtió de que cuenta con herramientas para responder, aunque al mismo tiempo asegura que las últimas conversaciones indirectas con Washington, mediadas por Pakistán, lograron avances diplomáticos que podrían conocerse próximamente. El endurecimiento de la presión llega tras expirar el plazo de 60 días fijado para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y mientras crece el temor a una nueva escalada regional. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Irán este martes 25 de agosto en El Destape.
Hace 1 hora
Irán destacó "logros diplomáticos de gran valor" tras una mediación clave de Pakistán
El gobierno iraní valoró las gestiones de Islamabad para reactivar el diálogo indirecto con Estados Unidos y buscar el fin del conflicto en Medio Oriente, pese al endurecimiento de las sanciones de Washington.
Las autoridades de Irán calificaron este martes como "muy fructífera" y con "logros diplomáticos de gran valor" la visita de una delegación de Pakistán a Teherán, en el marco de las gestiones de mediación indirecta que lleva adelante Islamabad para intentar poner fin al conflicto bélico en Oriente Medio y encauzar el diálogo con Estados Unidos.
Hace 16 horas
Israel echó a representantes de Países Bajos en represalia al boicot contra la ocupación
El ministro de Relaciones Exteriores publicó en X que echó además al país europeo del Centro de Coordinación Civil-Militar, órgano multinacional que supervisa el alto al fuego en Gaza y coordina ayuda interncional para el enclave.
Tuit del ministro de Relaciones Exteriores de Israel Gideon Sa'ar
12:24 | 24/08/2026
Crecen los cruces entre EE.UU. e Irán en medio de las sanciones: "Pasen hambre de nuevo"
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, lunes 24 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
12:17 | 24/08/2026
Donald Trump afirmó que "Irán está colapsando" antes de lanzar su ofensiva financiera
El presidente estadounidense anticipó el inicio de una nueva fase de su guerra económica contra Teherán, en medio del estancamiento de las negociaciones y tras la ofensiva militar conjunta con Israel.
10:31 | 23/08/2026
Crece la tensión entre EE.UU. e Irán ante las nuevas sanciones
Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Líbano en vivo. Seguí las novedades de hoy, domingo 23 de agosto, del conflicto en Medio Oriente.
19:23 | 22/08/2026
Corea del Sur apuesta por la ruta ártica para evitar la crisis en Medio Oriente
En medio de la guerra en Medio Oriente, Corea del Sur envió su primer portacontenedores por el Ártico, una ruta que podría revolucionar el comercio, pero preocupa a ecologistas.
La maniobra llega en un contexto de incertidumbre global por la guerra en Medio Oriente, que trastocó las rutas comerciales tradicionales y obligó a buscar alternativas para el transporte marítimo.
11:23 | 22/08/2026
Irán califica a las sanciones de EE.UU. como "una declaración de guerra" al país
Varios funcionarios iraníes describieron las últimas amenazas de Estados Unidos y de Donald Trump como una "declaración de guerra abierta" contra el país persa y "contra todas las naciones".
00:05 | 22/08/2026
Elecciones en Israel: Netanyahu pone en juego su futuro, pero no su legado político
Tras tres décadas de gravitación de Benjamín Netanyahu, Israel se encamina a unas elecciones marcadas por el avance de la extrema derecha, la falta de alternativas políticas frente a la ocupación y una guerra que sigue condicionando la vida en Gaza y Cisjordania.
21:35 | 21/08/2026
Mahmud Abbas pidió a las potencias europeas medidas concretas contra Israel
El presidente palestino valoró el rechazo de siete países al polémico proyecto E1 en Jerusalén Este, pero exigió acciones prácticas para frenar el plan expansionista de Benjamin Netanyahu en Cisjordania.
18:27 | 21/08/2026
Irán calificó de "fracaso anunciado" la guerra económica de EE.UU.
El canciller Abbas Araqchi recordó que mandatos anteriores como el de Barack Obama aplicaron medidas similares sin éxito. La cúpula militar advirtió que responderá con firmeza ante cualquier "error de cálculo".
07:37 | 21/08/2026
China rechazó nuevas amenazas de Trump a Irán mientras Líbano sigue bajo ataque israelí
La Cancillería de Pekín afirmó que, de confirmarse las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Irán, no las apoyará y pidió renovar el diálogo entre las partes. En paralelo, el Ejército israelí bombardeó una localidad del sur del Líbano y dejó una estructura en ruinas.
13:46 | 20/08/2026
Irán tildó de "crimen contra la humanidad" la guerra económica anunciada por Donald Trump
El canciller Abbas Araqchi calificó el "Día D económico" como una cortina de humo para ocultar la crisis financiera de Washington y advirtió que la política de sanciones no doblegará la soberanía del país persa.
06:52 | 20/08/2026
Irán rechazó la declaración de guerra económica de Trump por ser "ilegal" e "inhumana"
El miércoles, el presidente de Estados Unidos había anunciado una "guerra económica" sin precedentes contra Teherán.