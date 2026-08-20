Trump anuncia una guerra económica sin precedentes contra Irán

Las autoridades del gobierno de Irán aseguraron que Estados Unidos se encuentra buscando una "salida digna" de Medio Oriente, en un contexto de estancamiento de las conversaciones diplomáticas tras la expiración del plazo de 60 días fijado para acordar una tregua definitiva entre Washington y Teherán. Las declaraciones fueron formuladas por el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador de ese país, Mohamed Baqer Qalibaf, en el marco de un viaje oficial a Bagdad que busca consolidar alianzas regionales en ausencia de nuevos canales directos de negociación entre las potencias.