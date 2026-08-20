Donald Trump anunció una ofensiva económica contra Irán que calificó como "la operación económica más devastadora jamás emprendida", con medidas destinadas a cortar el contrabando de petróleo, las transferencias de efectivo y otras vías de financiación. El mandatario estadounidense advirtió que impondrá "tremendas consecuencias económicas" a los países cuyas instituciones o empresas ayuden a Teherán y llamó a sus aliados a sumarse al aislamiento para impedir, según afirmó, que Irán obtenga un arma nuclear. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente en El Destape.
Trump anuncia una guerra económica sin precedentes contra Irán
El presidente de Estados Unidos amenaza con "tremendas consecuencias económicas" a los países que permitan cualquier tipo de ayuda a Teherán y pide a sus aliados sumarse al aislamiento.
Hace 1 hora
Corea del Sur dice que Trump parece estar presionando a Seúl en relación con Irán y las inversiones
Manifestantes contra la guerra participan en una concentración para pedir el cese de los ejercicios militares conjuntos anuales entre Corea del Sur y Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, dijo el miércoles que la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reducir las maniobras militares conjuntas parecía tener como objetivo, en parte, presionar a Seúl para que apoyara los esfuerzos estadounidenses en la guerra de Irán, junto con otras cuestiones pendientes, como la inversión.
Hace 1 hora
Irán afirmó que Estados Unidos busca una "salida digna" de Medio Oriente
El presidente del Parlamento iraní sostuvo desde Irak que la influencia extranjera cae en la región. Donald Trump insiste en mantener el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.
Archivo.
Las autoridades del gobierno de Irán aseguraron que Estados Unidos se encuentra buscando una "salida digna" de Medio Oriente, en un contexto de estancamiento de las conversaciones diplomáticas tras la expiración del plazo de 60 días fijado para acordar una tregua definitiva entre Washington y Teherán. Las declaraciones fueron formuladas por el presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador de ese país, Mohamed Baqer Qalibaf, en el marco de un viaje oficial a Bagdad que busca consolidar alianzas regionales en ausencia de nuevos canales directos de negociación entre las potencias.
Hace 1 hora
Trump amenaza con consecuencias económicas a cualquier país que apoye a Irán
FOTO DE ARCHIVO. Varias personas caminan junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán, Irán
Por Kanishka Singh y Parisa Hafezi
Hace 11 horas
Trump le declara la guerra económica a Irán y a todos los países que intenten ayudarlo
En sus redes sociales, el presidente de EE.UU. anunció "la operación económica más devastadora jamás emprendida", pero no adelantó medidas concretas. Mientras tanto, Washington ya asfixia a Teherán con sanciones.
06:47 | 19/08/2026
Mientras escala la tensión entre EE.UU. e Irán, Israel asfixia y ataca Gaza
El ejército israelí profundizó su ofensiva contra Gaza y mató a 20 palestinos en las últimas 24 horas.
19:11 | 18/08/2026
Ahorcamientos y "cabinas para visitas": el brutal anuncio de Israel para palestinos
El ministro de Seguridad israelí anunció la medida a través de un video difundido en su cuenta de Telegram este martes. La medida está enmarcada en su "promesa" de empeorar las condiciones de vida de los "terroristas que afectan los intereses de Tel Aviv en la región".
El ministro de Seguridad Nacional israelí, Ben Gvir.
13:31 | 18/08/2026
Qatar reveló que los mediadores esperan un pacto entre Irán y Omán
Doha busca destrabar las negociaciones entre Washington y Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz. El plan se conoce tras un nuevo cruce de declaraciones entre Trump y la diplomacia iraní.
12:27 | 18/08/2026
Trump negó negociaciones con Irán y afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto
El presidente estadounidense aseguró que la vía marítima se encuentra operativa tras el minado. Teherán insiste en que el paso seguirá cerrado hasta que se levanten las sanciones.
Imagen de archivo del presidente de EEUU, Donald Trump, caminando desde el helicóptero Marine One hasta un vehículo en la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EEUU.
12:00 | 18/08/2026
El petróleo volvió a subir y rozó los US$ 91 por la nueva escalada en Medio Oriente
Los contratos registraron su tercera jornada consecutiva en alza. La negativa de la Casa Blanca a prorrogar la tregua con Irán presiona los precios energéticos.
Imagen de archivo de un petrolero atracado en el puerto de Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos).
09:53 | 18/08/2026
Irán recalca que el paso de Ormuz seguirá cerrado hasta que EE.UU. cumpla con compromisos
Teherán advirtió que el paso marítimo seguirá cerrado tras vencer el plazo de 60 días sin un acuerdo de paz. El jefe negociador iraní cruzó las amenazas de Donald Trump.
07:04 | 18/08/2026
Trump dice que el estrecho de Ormuz ahora es de EE.UU. y niega negociaciones con Irán
Lo hizo en medio de la cruzada entre Washington y Teherán cuando expiró el plazo que se dieron para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Pese a la reivindicación territorial de Trump, Irán sigue operando en la zona.
El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi.
09:22 | 17/08/2026
Para Trump, Irán debe izar la "bandera blanca" y la Guardia Revolucionaria negó diálogo
El presidente estadounidense afirmó que Irán debería "izar la bandera blanca de la rendición" tras la expiración el lunes del memorando de entendimiento entre ambos países.
16:33 | 16/08/2026
Un ministro de Israel pidió asesinar "entre 30 y 40" personas por noche en Gaza
Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional del gobierno de Benjamin Netanyahu, volvió a defender la colonización del territorio palestino.
09:58 | 16/08/2026
Se alargan las negociaciones por Ormuz e Israel redobla ataques contra palestinos
Las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz siguen estancadas, mientras Israel intensifica sus ataques en Gaza y Cisjordania, con víctimas civiles palestinas y denuncias de violaciones al alto el fuego.
18:28 | 15/08/2026
Metamorfosis en Medio Oriente: EE.UU. pierde poder y ganan las potencias intermedias
Los cambios políticos en Irán, el retiro de las tropas estadounidenses de Irak y la creación de una nueva alianza entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán reflejan una acelerada reconfiguración geopolítica en Medio Oriente y una merma de la influencia de Washington en la región.
16:56 | 15/08/2026
La Junta de Paz de Trump adjudicó su primer proyecto: construir una base militar en Gaza
El espacio albergará a las primeras tropas marroquíes de la Fuerza Internacional de Estabilización, en medio de tensiones geopolíticas y dudas sobre la retirada de Israel del territorio palestino.