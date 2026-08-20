Trump amenaza con consecuencias económicas a cualquier país que apoye a Irán

FOTO DE ARCHIVO. Varias personas caminan junto a un mural que representa al difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en una calle de Teherán, Irán

Por Kanishka Singh y Parisa ​Hafezi

WASHINGTON/DUBÁI, 20 ago (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de las consecuencias económicas que sufriría cualquier país que proporcionara "cualquier tipo de ayuda vital a Irán", en un ‌momento en que Washington busca poner ‌fin a una guerra que inició junto a Israel hace casi seis meses.

Miles de personas han perdido la vida en esta guerra, que rápidamente ha involucrado a países de todo el golfo Pérsico, y los mercados globales se han visto sacudidos al ver cómo Irán demostraba su capacidad para controlar el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde antes de febrero circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

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Estados Unidos e ​Irán han anunciado en dos ⁠ocasiones acuerdos de alto el fuego, en abril y en junio, destinados a restablecer ‌la libre circulación marítima a través de Ormuz a los niveles previos ⁠a la guerra como paso hacia el fin del ⁠conflicto, pero ambos acuerdos se desmoronaron rápidamente, a pesar de que Israel se ha retirado en gran medida de los combates.

En un mensaje publicado en las redes sociales el miércoles por ⁠la noche, Trump prometió "una Guerra Económica y un Aislamiento a una escala sin precedentes", ​aunque los detalles fueron escasos. Irán ha soportado continuas y ‌severas sanciones económicas durante casi 50 años, desde ‌la Revolución Islámica de 1979.

"CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos ⁠o entidades gubernamentales proporcionen cualquier tipo de ayuda vital a Irán se enfrentará a ENORMES Consecuencias Económicas", escribió Trump.

Las amenazas y anuncios de Trump en las redes sociales no siempre se concretan ni se llevan a cabo tal y como se expresan, y no especificó qué ​medidas adoptaría EEUU contra ‌el país en cuestión, lo que parecería incluir a aliados de Estados Unidos que han ayudado a mediar en las conversaciones de paz, ni mencionó a ningún país por su nombre.

El martes, Emiratos Árabes Unidos, que alberga una importante base militar estadounidense, anunció que suspendían todas las actividades comerciales, los intercambios mercantiles y ⁠las transacciones financieras con Irán hasta nuevo aviso. El anuncio se produjo después de que el Ministerio de Defensa emiratí afirmara haber detectado dos misiles lanzados desde Irán que cayeron en el mar, una información que Irán desestimó por carecer de fundamento.

China compra más del 80% del petróleo exportado por Irán, según datos de 2025 de la empresa de análisis Kpler, pero que EEUU se enzarce en una mayor guerra económica con China —uno de sus principales exportadores, incluyendo minerales de tierras raras ‌de vital importancia— conlleva el riesgo de represalias.

Irán sigue abierto al diálogo con EEUU, pero no confunde las negociaciones con la rendición, dijo el martes Mohamad Mojber, asesor del líder supremo iraní, según la agencia de noticias semioficial Fars. Mojber señaló que la presión militar y las sanciones no quebrantarían la determinación de Irán.

El martes, Trump afirmó que no se estaban llevando a cabo conversaciones con ‌Irán. Un día antes, Jared Kushner, yerno de Trump y enviado especial, adoptó un tono optimista al señalar que las conversaciones con Irán seguían en marcha y eran "probablemente más sólidas" que nunca.

Trump quiere ‌confiscar las reservas de ⁠uranio altamente enriquecido de Irán y busca un nuevo acuerdo, más restrictivo, que limite los programas de energía nuclear e investigación de Irán, para sustituir ​el acuerdo del que retiró unilateralmente a Estados Unidos en 2018. Irán, signatario del Tratado de No Proliferación, lleva décadas afirmando que sus programas nucleares son pacíficos.

Con información de Reuters