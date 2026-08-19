El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una ofensiva económica contra Irán que definió como la más contundente jamás aplicada contra un país. En un mensaje publicado en Truth Social, aseguró que Teherán rechazó las oportunidades para alcanzar un acuerdo y advirtió a los países aliados que cualquier asistencia a la República Islámica tendrá consecuencias económicas.

“Nadie le dio a la República Islámica de Irán una mayor oportunidad de llegar a un acuerdo que yo. Trágicamente, para ellos, no aprovecharon la oportunidad”, sostuvo Trump al comienzo de su mensaje.

A continuación, el mandatario estadounidense anunció lo que presentó como una medida económica sin precedentes: "Por lo tanto, hoy anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra ningún país".

Trump calificó la estrategia como una "guerra económica y aislamiento a una escala sin precedentes" y enumeró los daños que, según afirmó, ya sufrió la estructura militar iraní. "Su marina desapareció, su fuerza aérea está destruida, sus fábricas militares son ahora escombros, su moneda no vale nada y su país pende de un hilo", escribió el presidente de Estados Unidos.

La advertencia de Trump a los países que ayuden a Irán

Uno de los puntos centrales del mensaje fue la advertencia dirigida a terceros países que mantengan vínculos económicos con Teherán. "Hoy también anuncio que cualquier país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen cualquier tipo de salvavidas a Irán enfrentará tremendas consecuencias económicas", afirmó Trump.

El presidente estadounidense también enumeró distintas vías mediante las cuales, según su advertencia, otros actores podrían continuar sosteniendo económicamente a Irán. "El contrabando de petróleo, las líneas de swap, las transferencias de efectivo, las casas de cambio, los registros de buques, las empresas pantalla: todo tiene que detenerse ahora", señaló.

En el tramo final de su mensaje, Trump volvió a elevar el tono de su advertencia y comparó la ofensiva económica con uno de los acontecimientos militares más importantes de la Segunda Guerra Mundial. "Esto será un Día D económico", escribió el mandatario, en referencia al desembarco aliado en Normandía de 1944. Además, pidió el respaldo de los países aliados de Estados Unidos para avanzar contra Teherán: "Necesitamos que todos nuestros aliados estén junto a los Estados Unidos de América para aislar y derrotar la amenaza iraní".