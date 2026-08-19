Trump recibirá a directivos del sector de las criptomonedas mientras la SEC estudia la normativa

Imagen de archivo de una pantalla mostrando una intervención del presidente de EEUU, Donald Trump, durante un foro celebrado en la conferencia Bitcoin Asia, en Hong Kong (China).

El ​presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el miércoles en la Casa Blanca a directivos del ‌sector de las criptomonedas, ‌mientras que los reguladores financieros se preparan esta semana para dar un paso adelante en su marco regulador para determinados activos digitales.

Trump, que ha ganado más de 1.400 millones de dólares gracias a las inversiones en criptomonedas de su familia, tiene previsto pronunciar unas palabras junto ​a líderes del ⁠sector tecnológico en la Casa Blanca por la tarde, ‌según su agenda oficial.

Se espera que asistan ⁠al evento ejecutivos del sector de ⁠las criptomonedas y representantes de asociaciones empresariales, según dos fuentes.

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También se espera la presencia del presidente de la Comisión ⁠de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Mike ​Selig; del presidente de la Comisión de ‌Valores y Bolsa (SEC), Paul Atkins; ‌y del asesor en criptomonedas Patrick Witt, según informaron ⁠los medios.

El presidente republicano ha impulsado políticas favorables a las criptomonedas desde que volvió al cargo en enero de 2025, sobre todo a través de la SEC ​y ‌la CFTC. La amplia legislación sobre criptomonedas —la máxima prioridad del sector— se ha estancado en el Congreso y a los legisladores les queda poco tiempo para aprobar el proyecto de ley antes de ⁠que termine el año.

La SEC propuso el martes unas normas que eximirían a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría su emisión a las empresas del sector de las criptomonedas y la captación de fondos. La CFTC tiene previsto debatir la regulación de las ‌criptomonedas, entre otros asuntos, en una reunión del sector el jueves.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada esta semana reveló que la mayoría de los estadounidenses cree que Trump y su familia se han beneficiado de forma indebida del sector de ‌las criptomonedas desde su regreso al poder y que sus decisiones políticas están influidas por sus negocios privados.

Trump afirma que no ‌ha desempeñado ⁠ningún papel en la gestión diaria de los negocios de su familia y que sus ​inversiones se gestionan de forma independiente. La Casa Blanca desestima cualquier acusación de conducta indebida.

Con información de Reuters