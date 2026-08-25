Tensión en Medio Oriente: Israel negó la ocupación en Cisjordania tras un aumento de más del 60% de los ataques de colonos en 2026

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó este martes que los israelíes tiene "derecho" a vivir en Cisjordania ocupada y anunció que los colonos no se van a ir a ninguna parte. Sus declaraciones se dan un día después de que se conociera un informe de la agencia palestina WAFA, que indicó que los ataques de los colonos aumentaron un 63% en la primera mitad de año del 2026.

"Tenemos el derecho a la tierra, Judea y Samaria (lo que se conoce como Cisjordania ocupada) no es tierra ocupada, esta es nuestra tierra. Tenemos derechos legales, históricos y bíblicos. Que nos llamen colonos es una una falta de respeto", pronunció Danon en diálogo con SkyNews este martes.

Un informe revela que los ataques de colonos aumentaron más del 60% en la primera mitad del año

La Comisión de Colonización y Resistencia al Muro informó que los ataques de los colonos en Cisjordania ocupada aumentaron drásticamente durante los primeros siete meses del año. El informe sostuvo que hubo 4.113 casos, en comparación con los 2.524 registrados durante el mismo período el año pasado; el guarismo representa un aumento del del 63%.

La Comisión afirmó que el número de ataques en 2026 superó, sin excepción, el de todos los meses correspondientes del año anterior. Las cifras más altas se registraron en junio y julio, con 748 y 798 ataques, respectivamente, en comparación con los 442 y 466 ataques de los mismos meses de 2025.

La Comisión afirmó que el aumento no debe considerarse como una serie de incidentes aislados, sino más bien como el resultado de un entorno de "permisividad política, de seguridad y jurídica" que se intensificó desde la formación del gobierno de extrema derecha a finales de 2022.

Según el informe, la escalada de ataques coincidió con la expansión de los puestos de avanzada de colonos, en particular los puestos de avanzada pastorales; el armamento de los colonos y la integración de algunos de ellos en formaciones de seguridad; la prestación de protección militar; y la disminución de la rendición de cuentas al estado de Israel.