Milei encabeza una reunión clave con legisladores de LLA en Casa Rosada

Luego de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, la Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse hoy a las 13, en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados.

El objetivo será repasar, como cada semana, el estado de cada proyecto y se prevé la presencia de un ministro para evaluar ejes de gestión.





Este martes habrá análisis de la agenda parlamentaria antes de la sesión del miércoles. En dicho debate en el recinto, habrá discusión de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el texto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.

Por otro lado, en la Casa Rosada anticiparon que es muy probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, esté presente en el encuentro.

La funcionaria podría estar, si su agenda lo permite, dispuesta a dar detalles de su plan de trabajo, con ejes como educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de su cartera.

Los cónclaves están encabezados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.