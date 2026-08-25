El gobierno de Javier Milei comienza una semana clave en el Congreso con foco en reformas económicas y en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. En paralelo, el Presidente retomó la actividad en la Casa Rosada tras semanas en Olivos, en un contexto de tensiones internas y negociaciones con gobernadores. En tanto confirmó que busca la reelección y se distanció del caso Cerimedo. Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Milei encabeza una reunión clave con legisladores de LLA en Casa Rosada
Las últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Hace 1 hora
En una semana clave en el Congreso, Milei encabeza una cumbre con legisladores oficialistas en Casa Rosada
En la antesala de una semana determinante para la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso, el presidente Javier Milei encabezará hoy por la tarde una cumbre en la Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA).
El objetivo central del oficialismo es alinear la estrategia parlamentaria de cara a los compromisos de los próximos días a partir de un cónclave a las 17.30 de este martes.
Hace 2 horas
La Mesa Política del Gobierno vuelve a reunirse en la previa de una sesión clave
Luego de la conferencia de prensa del vocero Adrián Ravier, la Mesa Política del Gobierno volverá a reunirse hoy a las 13, en la previa de una sesión clave en la Cámara de Diputados.
El objetivo será repasar, como cada semana, el estado de cada proyecto y se prevé la presencia de un ministro para evaluar ejes de gestión.
Este martes habrá análisis de la agenda parlamentaria antes de la sesión del miércoles. En dicho debate en el recinto, habrá discusión de cinco iniciativas: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el texto que propone reducir del 21% al 10,5% el IVA que grava la fécula y la harina de mandioca.
Por otro lado, en la Casa Rosada anticiparon que es muy probable que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, esté presente en el encuentro.
La funcionaria podría estar, si su agenda lo permite, dispuesta a dar detalles de su plan de trabajo, con ejes como educación, trabajo y las distintas áreas de gestión de su cartera.
Los cónclaves están encabezados por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Hace 2 horas
El objetivo de LLA esta semana en el Congeso
En la Cámara de Diputados, LLA y sus bloques aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.
En paralelo, la bancada oficialista en la Cámara de Senadores convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.
Entre las postulaciones enviadas por el Ejecutivo destacan los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico que interviene de manera directa en las causas por corrupción.
En ese frente, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encabeza las conversaciones con sectores aliados para asegurar los votos requeridos. Pero en medio de reclamos de diversos bloques para ampliar el temario de la sesión.
Con esta agenda de reuniones en la sede de Gobierno, el jefe de Estado busca retomar la centralidad política y sostener la exposición de las últimas jornadas, como la del Council of Americas (CAC) en el Hotel Alvear y la de este lunes, en la cual frente a su Gabinete reafirmó el rumbo del plan económico y rechazó las críticas sobre el nivel de morosidad en el sistema de préstamos.
Hace 3 horas
El ajuste de Milei detona las provincias: caen los fondos, crecen las protestas
La política de asfixia impuesta por el Gobierno Nacional a las provincias cada vez se siente más. Paros, protestas y reclamos se multiplican en todos los sectores. Una radiografía de un país en crisis.
La mayoría de las provincias argentinas atraviesa momentos de creciente conflictividad con amplios sectores sociales vinculados, casi exclusivamente, con la caída de los fondos provinciales. A caballo de la baja en las recaudaciones nacional y locales, y en conjunto con el desplome de los giros de fondos de la Casa Rosada a la mayoría de los distritos, llegaron en las últimas semanas los paros, las movilizaciones, los recortes de prestaciones y hasta los reclamos por igual de las fuerzas de seguridad y de los presos.
Hace 7 horas
No es ignorancia, es desesperación: los argentinos miran el costo antes de endeudarse
Una encuesta muestra cómo evalúan los consumidores el financiamiento en medio de la crisis económica y el avance de la deuda y la morosidad. Se cae la narrativa de la supuesta falta de educación financiera.
Hace 7 horas
Prestamistas informales, usura y un debate que llega al Congreso
En TikTok e Instagram proliferan perfiles de prestamistas informales que operan en los barrios con tasas usureras de tres dígitos, aprietes grabados y un nivel de desprotección total. La respuesta parlamentaria de Unión por la Patria para penalizar la explotación crediticia en sectores vulnerables y el debate sobre la inclusión financiera.
Hace 10 horas
Encuesta: casi seis de diez argentinos se endeudaron en los últimos meses
Un sondeo de Casa Tres reveló que el 58% tomó préstamos, usó crédito o financió gastos. El porcentaje llega al 65% entre los sectores de menores ingresos.
Hace 11 horas
Mientras el país no come, el primer semestre cerró con un boom exportador de carne
Los precios internacionales volaron en la primera parte del año y los frigoríficos exportadores lograron grandes resultados. La contracara del derrumbe en la mesa de los argentinos.
Hace 14 horas
Cómo funciona el triste boom de la era Milei que alimenta a trabajadores pobres
La ventana de oportunidad libertaria que aprovechó la empresa es pauperizar trabajadores que sirvan a otros trabajadores pobres. Y allí se explica su grado de expansión. Qué es Sabores Express.
Hace 14 horas
Milei volvió a Rosada tras 25 días: reunió a un Gabinete vaciado con una ausencia clave
No había pisado Balcarce 50 en todo agosto. Y volvió a ver a su Gabinete luego de 45 días. Hubo tres faltas. Y no asistió Santiago Caputo. De qué habló el presidente con sus ministros, qué le preocupa y la interna por la comunicación del Gobierno.
Hace 15 horas
Milei recupera apoyo: la confianza en el Gobierno subió 6,4% en agosto
El informe de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó al Presidente por encima de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández en igual período, con un fuerte respaldo de los jóvenes.
Hace 16 horas
Milei negó la morosidad y afirmó que los indicadores "no reflejan una situación de crisis"
Por primera vez en lo que va del mes, el Presidente encabezó la reunión en Casa Rosada y ratificó el rumbo de su programa económico. Pese a que la cantidad de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros de crédito no para de crecer, el libertario sostuvo que "no va a entregar las ideas que guían la gestión".
Hace 16 horas
BCRA estableció un techo de 66,44% para el refinanciamiento de los saldos de las tarjetas
El tope para los bancos y empresas emisoras de tarjetas quedó establecido en 66,44% nominal anual que se cobrará a partir de septiembre, mientras la mora de los hogares continúa en niveles elevados y el financiamiento al consumo se utiliza cada vez más para cubrir gastos corrientes.
Hace 17 horas
Pequeños productores, en problemas: por las retenciones, el precio de la tierra es récord
La mejora del valor de los arrendamientos y la baja de los derechos de exportación elevaron la rentabilidad del propietario, pero los productores que trabajan campos alquilados enfrentan márgenes negativos en cultivos como soja y trigo.
Hace 17 horas
Sí aumentó el desempleo y cayó el salario: las cifras que desmienten a Milei
El Presidente niega persistentemente la crisis en los ingresos, pero los datos oficiales señalan un deterioro laboral claro respecto a noviembre de 2023.
Hace 18 horas
Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza de Bragado por venta de cocaína
Germán Díaz fue aprehendido en O'Brien tras una serie de denuncias efectuadas por sus propios vecinos. Qué dijo el partido oficialista.
Hace 19 horas
Entrá y debatí: ¿A cuánto se va el dólar en las elecciones de 2027?
Registrate y opiná sobre el precio al que llegará el dólar cuando sean las próximas elecciones presidenciales.