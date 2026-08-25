Juez laboral: "Hoy es mucho más barato despedir a un trabajador en Argentina"

Mario Fera, uno de los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuestionó duramente la reforma laboral aprobada este año por impulso del gobierno de Javier Milei y advirtió que permite despedir "mucho más barato" y que "puede dar lugar a abusos" por profundizar la asimetría entre empleador y empleado.

"Tanto la llamada Ley de Modernización como la llamada Ley de Bases, que son los dos instrumentos normativos vigentes de este gobierno, lo que hicieron fue reducir fuertemente los costos del despido porque bajaron todas las indemnizaciones agravadas que venían vigentes desde décadas en Argentina", alertó Fera.

En ese sentido, agregó que "hoy es para un empleador mucho más barato, en términos económicos concretos, poder despedir sin justa causa a una persona trabajadora", según dijo en una entrevista con Infobae. El camarista del fuero laboral explicó que la "Ley de Modernización viene a introducir como muy novedoso en el derecho del trabajo argentino la posibilidad de renegociar o negociar dentro del contrato de trabajo institutos que tradicionalmente no era posible cambiar: horarios, vacaciones, jornada". Pero advirtió que esto "es sensible y delicado, porque el derecho del trabajo es una construcción jurídica sobre la base de la vulnerabilidad negocial de la persona trabajadora".

El magistrado explicó que en el derecho del trabajo se produce "una vulnerabilidad en un aspecto, que es el aspecto negocial, tanto para pactar un contrato de trabajo como para renegociar dentro del contrato de trabajo en desarrollo". La explicación deja en evidencia que un trabajador por si solo tienen menos recursos para negociar su salario y sus condiciones que si lo hiciera por medio de un sindicato.

"En esto, la llamada Ley de Modernización 27.802, vigente desde hace pocos meses en Argentina, lo que trata es, en algunos institutos, de equiparar a las partes, crear una especie de autonomía en la persona trabajadora para que pueda negociar. Entonces, en pos de esto, la ley abre la posibilidad de negociar. Y esto es un arma de doble filo porque, como se sabe que el trabajador es una persona vulnerable dentro de la relación negocial, puede dar lugar a abusos", explicó.

Cuáles son los cambios que impuso la Reforma Laboral:

Indemnizaciones y Despidos

Modificación de la fórmula: Se excluyen de la base de cálculo el aguinaldo, las vacaciones y los premios extraordinarios, limitando el monto máximo a pagar.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crean los fondos de cese o asistencia para afrontar indemnizaciones mediante aportes mensuales patronales, un punto fuertemente cuestionado por sectores sindicales y críticos.

Pago en cuotas: Se habilitan esquemas de pago judicial en cuotas de las indemnizaciones (hasta 6 meses para grandes empresas y 12 para pymes).

Jornada Laboral y Vacaciones

Banco de horas: Aumenta la jornada laboral y eliminar el pago de horas extras. Permite compensar las horas trabajadas en exceso durante periodos de alta demanda con descansos futuros o jornadas reducidas, pudiendo extenderse el tiempo diario de labor.

Fraccionamiento vacacional: Se autoriza dividir el periodo vacacional en partes, estableciendo un mínimo de 7 días corridos, con la exigencia de gozar de vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Aumento de las jornada de prueba: El plazo general subió de 3 a 6 meses, y se extiende hasta 8 meses para empresas medianas y hasta un año para microempresas, permitiendo finalizar el contrato sin indemnización, permitiendo finalizar el contrato sin indemnización permitiendo finalizar el contrato sin indemnización.

Actividad Sindical y Huelgas

Servicios esenciales: Se amplían las actividades consideradas esenciales que deben garantizar porcentajes mínimos de cobertura obligatoria durante las medidas de fuerza.

Cuotas y aportes: Se establecen topes específicos a los porcentajes de retención de las cuotas sindicales y aportes a cámaras empresariales.