Leve caída del dólar blue este viernes, 21 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes, 21 de agosto, con una cotización de $1530 para la compra y $1550 para la venta, lo que marca una variación de -0,64% respecto de la jornada anterior y ratifica la tendencia a la baja que sigue el billete paralelo en medio de un escenario de cautela entre los operadores.