Viernes 21 de Agosto del 2026 Vie 21 Ago
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Leve caída del dólar blue este viernes, 21 de agosto

En VIVO - Actualizado hace 2 minutos

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Leve caída del dólar blue este viernes, 21 de agosto

Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.

Hace 5 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 21 de agosto

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este viernes, 21 de agosto, en el mercado de bonos con una variación del 0,69%: la compra figura en $1524.49 y la venta en $1526.32, en una rueda que mantiene al tipo de cambio financiero como referencia para los inversores.

Hace 20 minutos

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 21 de agosto

El Banco Nación actualiza este viernes 21 de agosto la cotización del dólar oficial con una compra de $1465 y una venta de $1515, lo que representa una variación de 0,00%.

Hace 1 hora

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 21 de agosto

En el mercado informal, el dólar blue se actualiza este viernes, 21 de agosto, con una cotización de $1530 para la compra y $1550 para la venta, lo que marca una variación de -0,64% respecto de la jornada anterior y ratifica la tendencia a la baja que sigue el billete paralelo en medio de un escenario de cautela entre los operadores.

Hace 14 horas

Dólar, inflación y crisis: por qué Milei llega complicado al frente económico en 2027

Un informe de coyuntura analizó las tensiones de la economía de Milei: reservas, dólar, deuda, empleo e inflación. Qué datos preocupan al Gobierno.

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El dólar oficial cerró sin cambios, el blue bajó y los financieros operaron en alza

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14:09 | 19/08/2026

Bausili acelera flexibilización del crédito en dólares pero reconoce que no habrá un boom

El BCRA habilitó a los bancos a prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares a empresas no exportadoras. Bausili defendió la medida, aunque descartó un boom inmediato del crédito.

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11:36 | 19/08/2026

El Gobierno habilitó más crédito en dólares para empresas: qué cambia

La nueva normativa flexibiliza el uso de los depósitos en moneda extranjera y permite ampliar el financiamiento a firmas que no generan divisas.

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11:21 | 19/08/2026

El oro volvió a subir tras la caída del dólar y el freno en los bonos

El metal precioso avanzó un 0,8 % recuperándose de las pérdidas previas. Los mercados aguardan las actas de la Reserva Federal para definir la tendencia de las tasas.

Imagen de archivo de lingotes de oro en Hatton Garden Metals, en Londres (Reino Unido).

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06:52 | 19/08/2026

El dólar oficial cerró sin cambios pero los paralelos volvieron a subir

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17:12 | 18/08/2026

Cómo comprar el dólar más barato

Tras el feriado, las distintas cotizaciones operan con una brecha acotada y el dólar oficial aparece entre las alternativas más económicas. Qué precio tiene cada opción y qué mira el mercado.

Que dólar me conviene comprar hoy

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06:33 | 18/08/2026

Los dólares oficial y paralelos cerraron en alza en una jornada bursátil negativa

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18:44 | 17/08/2026

Precio del dólar: este es el valor máximo que puede alcanzar

El Banco Central actualizó el límite superior del esquema de bandas cambiarias. El techo llegará a $1.868,54 el viernes 21 de agosto: qué significa y cuáles son los valores previstos para cada jornada.

El valor del dólar oficial según el BCRA

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18:38 | 17/08/2026

A cuánto va a llegar el dólar en diciembre

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas recortaron su proyección para el tipo de cambio. 

El valor del dólar por el REM

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15:42 | 17/08/2026

El dólar se irá a $1650 antes de fin de año, según una consultora

Según el último informe de LatinFocus Consensus Forecast, el dólar tocaría el techo de los $1650 a fin de año. 

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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 17 de agosto

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12:04 | 16/08/2026

La advertencia de Melconian a Milei sobre el modelo económico: "Callejón complicado"

El economista señaló que el Gobierno "va a tener que elegir" entre bajar la inflación, acumular reservas o reactivar la economía. Alertó por el tipo de cambio. 

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11:35 | 16/08/2026

Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo

Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.

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