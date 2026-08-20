El gobierno de Javier Milei atraviesa una semana clave: la mesa política encabezada por Karina Milei buscó recomponer la agenda legislativa tras los tropiezos en el Congreso, mientras se prepara la logística para la histórica visita del papa León XIV en noviembre. Asimismo, Javier Milei retomó la agenda pública luego del acto en homenaje a San Martín, mientras su gobierno enfrenta tensiones diplomáticas con Brasil y desafíos económicos internos. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Milei reaparecerá para defender su plan económico mientras se espera una masiva marcha en Plaza de Mayo
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Hace 25 minutos
Javier Milei cerrará el Consejo de las Américas con un discurso sobre su Gobierno
El presidente Javier Milei cerrará este jueves al mediodía con un discurso el Hotel Alvear, donde el mandatario tiene previsto explicar el modelo de crecimiento económico y marcar lo que define como sus hitos de gestión.
El Presidente redactó un punteo que utilizará en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, y que nucleará a empresarios, CEOs, funcionarios y gobernadores. También participarán del evento el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y algunos integrantes del Gobierno Nacional como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.
Además, asistirán los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).
Del sector privado estarán presentes Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles); Rodolfo Freyre (Southern Energy LNG); Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina); María Eugenia Sampalione (Newmont Argentina).
El Consejo de las Américas, fundado en la década del ’60 por el banquero David Rockefeller, es una organización empresarial estadounidense que reúne a líderes, tanto del ámbito privado como del sector público, y corporaciones internacionales.
Hace 1 hora
La CGT junto con las dos CTA y movimientos sociales marchan contra el endeudamiento familiar
La CGT junto con las dos CTA (Trabajadores y Autónoma) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), marcharán este jueves hacia la puerta del Ministerio de Economía contra el endeudamiento familiar y la morosidad récord.
La convocatoria se llevará a cabo por el “sobreendeudamiento familiar y morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en Argentina”, de acuerdo a las declaraciones de las centrales obreras.
Hace 1 hora
Milei le extendió la alfombra roja a la guerra contra las drogas de Trump
Este jueves culmina en Buenos Aires la 40° Conferencia de Control de Drogas de la DEA. El Gobierno libertario reivindicó ser el anfitrión, pero no informó ni quién participó ni de qué se habló. El trasfondo: la ofensiva de Trump contra "el narcoterrorismo", la reedición de la guerra contra las drogas en la región.
El gobierno de Javier Milei y la embajada de Estados Unidos en el país celebraron un nuevo capítulo de su íntima alianza con la co-organización esta semana en Buenos Aires de la 40° Conferencia Internacional de Control de Drogas, la principal herramienta de la DEA para entrenar y compartir información y estrategias con sus aliados y socios en el mundo. Lo anunciaron con bombos y platillos, pero no dijeron ni quiénes participaron ni de qué se habló. La lucha contra el narcotráfico siempre incluye elementos de inteligencia sensibles y Argentina es un habitual participante de este foro liderado por Washington; sin embargo, este año está envuelto en una política peligrosa de Donald Trump para la región: la reedición de la guerra contra las drogas como una operación militar que ya mató a más de 200 personas desde septiembre pasado en el Caribe y el Pacífico.
Hace 2 horas
Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno oficializó la licitación pública
La resolución marca la disolución y liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A., tras la adjudicación de las concesiones.
El Ministerio de Economía oficializó, mediante la Resolución 1350/2026, el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de las vías e inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con opción de compra de material rodante. La medida se enmarca en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., declarado “sujeto a privatización” por la ley 27.742 y autorizado por decreto.
Hace 7 horas
El campo crece, pero con más concentración y trabajo precarizado
El agro es uno de los pocos sectores favorecidos en el gobierno de Javier Milei. Pero, aun así, son cada vez menos los pequeños productores que sobreviven.
Hace 7 horas
La hora de la oposición
Cuando se mira de cerca a quienes todavía mantienen el apoyo al oficialismo, la constante es que, a pesar de los malos resultados de la gestión, conservan la esperanza. Ya se sabe que psicológicamente siempre es difícil asumir los malos pasos.
Hace 7 horas
El ajuste en el campo: los trabajadores producen los alimentos que ya no pueden comprar
Un informe alertó que un peón ganadero puede comprar menos de la mitad de la carne que en 2015, un trabajador tambero un tercio menos de leche y uno avícola 30% menos de pollo.
Hace 10 horas
Internas y alineamientos provinciales modifican el Congreso y alertan a Milei
La bancada de Innovación Federal pasará a ser producto de la sociedad del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y su par de misiones, Hugo Passalacqua, emancipado de Carlos Rovira. Nombre y presidente nuevo. La señal de alerta para el gobierno de Javier Milei.
Hace 11 horas
El acuerdo de Zonas Cálidas descongela el vaciamiento de Zona Fría en el Senado
La Casa Rosada acordó con los gobernadores del norte una tarifa subsidiada de energía para las provincias con altas temperaturas. El entendimiento implicaría el aval al recorte a la ley para distritos que más necesitan el gas.
Hace 11 horas
Tensión con Milei y ruptura con Rovira: Passalacqua hace gestos al peronismo
A pocas semanas de romper el vínculo político con Carlos Rovira, el gobernador de Misiones se distancia de la Casa Rosada y activa reuniones con el peronismo.
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz junto a Hugo Passalacqua, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Emir Félix y con el intendente de Pilar Federico Achaval.
Hace 12 horas
La geografía del saqueo del RIGI y la balcanización del país
El Observatorio del RIGI presentó su segundo informe sobre los alcances del RIGI: inversiones concentradas en un puñado de provincias que consolidarán una Argentina balcanizada.
Hace 12 horas
El "caballo de troya" en la reforma de Milei al BCRA para tomar más deuda
Entre los proyectos que más quiere aprobar el oficialismo en el Congreso está la modificación a la normativa actual del Banco Central. La nueva iniciativa permitiría utilizar reservas como garantía para tomar deuda en el mercado internacional.
Hace 12 horas
Bullrich recalibra su agenda mientras LLA mueve fichas en la Ciudad
En medio de una pausa por motivos personales, la senadora busca retomar protagonismo y hacer valer sus votos ante la Casa Rosada. La expectativa por la alianza entre el PRO y los libertarios de cara a 2027.
Hace 13 horas
Saenz cruzó la parálisis de la economía con Milei: "El problema"
El Gobernador de Salta observó que "la microeconomía no avanza, el consumo cae". Qué dijo sobre los subsidios a las Zonas Cálidas.
Hace 13 horas
Sheinbaum recordó que Cerimedo también operó en México: "Es un feminicida"
En México advirtieron que Cerimedo ya había sido investigado por el Gobierno a fines del año pasado por querer fogonear una marcha de jóvenes con bots en las redes.
Hace 14 horas
Empresarios sin esperanzas: industria y comercio no prevén una recuperación
El INDEC mostró que la mayoría de las empresas prevé estabilidad, pero los saldos siguen en terreno negativo y la demanda interna aparece como el principal límite a la producción.