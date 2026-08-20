Milei reaparecerá para defender su plan económico mientras se espera una masiva marcha en Plaza de Mayo

El presidente Javier Milei cerrará este jueves al mediodía con un discurso el Hotel Alvear, donde el mandatario tiene previsto explicar el modelo de crecimiento económico y marcar lo que define como sus hitos de gestión.

El Presidente redactó un punteo que utilizará en la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, y que nucleará a empresarios, CEOs, funcionarios y gobernadores. También participarán del evento el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y algunos integrantes del Gobierno Nacional como el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Además, asistirán los gobernadores Carlos Sadir (Jujuy); Gustavo Sáenz (Salta); Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut).

Del sector privado estarán presentes Hugo Eurnekian (Compañía General de Combustibles); Rodolfo Freyre (Southern Energy LNG); Martín Pérez de Solay (Glencore Argentina); María Eugenia Sampalione (Newmont Argentina).

El Consejo de las Américas, fundado en la década del ’60 por el banquero David Rockefeller, es una organización empresarial estadounidense que reúne a líderes, tanto del ámbito privado como del sector público, y corporaciones internacionales.