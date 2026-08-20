Antes de la visita de Milei a Francia, estalló un escándalo en París por la Casa Argentina

A pocas semanas de que Javier Milei vuelva a pisar Francia, las autoridades de París pidieron a la Cancillería de ese país que se investigue la gestión del director de la Casa Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de la capital francesa (CIUP). Piden que se esclarezca la expulsión de residentes, la retirada de placas homenaje a víctimas de la dictadura y la realización de reuniones de extrema derecha.

A través de una carta, el Ayuntamiento de París pidió al Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores (MEAE) la apertura de una investigación sobre la gestión del instituto, a cargo de Santiago Muzio, designado por el Gobierno de Javier Milei en septiembre de 2024. Se trata de un abogado libertario ligado al partido de derecha español Vox y de cercana relación con la ultraderechista Marion Maréchal Le Pen, nieta de Jean-Marie Le Pen.

Las autoridades piden que se aclaren distintos hechos ocurridos en los últimos meses, los cuales fueron catalogados como "muy preocupantes y susceptibles de provocar una firme protesta" por parte de París. En la casona, ubicada en el sur de la capital francesa, llegaron a alojarse entre 75 y 90 estudiantes de posgrado, investigadores y artistas.

Entre los reclamos está la "expulsión o falta de renovación de la estancia de varios residentes de la Casa de Argentina, sin una solución de realojamiento duradera para el inicio del curso", la "retirada de placas conmemorativas dedicadas a los 30.000 desaparecidos de la dictadura argentina" y "la celebración de reuniones en las que se difunden ideologías de extrema derecha y negacionistas, que fomentan el odio y la discriminación".

La carta con el reclamo fue firmada por Mélody Tonolli, adjunta del alcalde Emmanuel Grégoire y a cargo de la universidad, la investigación y la vida estudiantil, y Audrey Pulvar, adjunta encargada de las relaciones internacionales.

El pedido al Gobierno francés

"Consideramos necesario que, de manera complementaria, el Gobierno francés intervenga ante las autoridades argentinas para recordarles firmemente la necesidad de respetar los valores republicanos y las normas de la CIUP, en particular los principios de neutralidad, pluralismo, libertad académica y no discriminación", indicaron.

Además, las autoridades pidieron respuestas al presidente de la CIUP, Jean-Marc Sauvé; a la rectora de París, Julie Benetti; y a Philippe Beaptiste, ministro de Enseñanza Superior e Investigación. "Hasta la fecha no se nos ha informado del inicio de ninguna investigación que permita esclarecer los hechos y ponerles fin", señalaron.

El pedido de investigación se conoce en la previa de que Milei regrese a Francia, donde el 1 de octubre inaugurará la Semana Argentina en París, en la sede de la OCDE. En medio de la polémica, el libertario llegará acompañado por integrantes de su Gabinete y empresarios argentinos.