Milei responsabilizó al aborto y la baja natalidad de la crisis previsional y económica

Javier Milei apuntó contra el aborto y vinculó la baja natalidad con la crisis previsional

El presidente disertó este jueves en el Council of the Americas, y después de negar la crisis económica, cargó contra la baja de la natalidad al argumentar que perjudica el mercado de trabajo. Durante su exposición, Milei cuestionó con dureza las políticas vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo y aseguró que la caída en los índices demográficos afecta de manera directa a la economía nacional.

El Presidente argumentó que la situación demográfica actual representa un obstáculo para el desarrollo a largo plazo debido a la baja en la natalidad y se quejó porque los niveles de nacimiento están por debajo de los parámetros necesarios para sostener el recambio generacional.

El impacto en la economía y el mercado laboral

En su análisis sobre los factores que inciden en los rendimientos productivos, Milei remarcó que las variables poblacionales cumplen un rol fundamental. Para el mandatario, la dinámica del mercado laboral no puede desvincularse de las tendencias demográficas y de las políticas públicas implementadas en los últimos años.

Además, el Presidente aprovechó para criticar las banderas del feminismo, especialmente la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Críticas al sistema previsional

Pero no se quedó solo ahí. Uno de los ejes centrales de la declaración estuvo centrado en las consecuencias financieras que, según su visión, provoca la baja en la tasa de natalidad sobre las cuentas públicas. El presidente advirtió que la situación actual perjudica la sustentabilidad de las jubilaciones y pensiones.

Milei negó la crisis económica: "No aumentó el desempleo ni cayeron los salarios"

El mandatario volvió a reivindicar la baja de la inflación interanual desde diciembre de 2023 a la actualidad, y destacó la inflación mayorista tras el dato del 0,8% de julio. "Si tomamos el caso de la inflación mayorista, que se va anticipando y no tiene contaminación por precios relativo que el kirchnerismo groseramente atrasó, la caída todavía es más fuerte"

"Debería cumplir la promesa de que si arrancaba con cero en agosto haría un recital, así que haré otro recital", anticipó pese a que originalmente, meses atrás, había admitido que se refería a la inflación minorista. Milei también resaltó el crecimiento acumulado en los dos primeros años y afirmó que se trató de cifras de dos dígitos, sin reparar en la ralentización de la actividad, tras dos caídas intermensuales consecutivas en abril y mayo.