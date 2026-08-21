Milei acelera la agenda legislativa y prepara el terreno electoral para 2027

Mientras el presidente Javier Milei niega el impacto de sus políticas en la mayoría de los sectores sociales, la Casa Rosada ya trabaja en la estrategia política de cara a 2027 y apuesta a una modalidad de “confrontación acordada” con gobernadores aliados, que permitiría sostener acuerdos electorales sin eliminar la competencia local. En paralelo, se enfría la negociación con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y La Libertad Avanza impulsa en Diputados dos proyectos centrales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. Crece el temor en el Gobierno por las posibles esquirlas por el caso Cerimedo en Bolivia. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.