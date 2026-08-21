Mientras el presidente Javier Milei niega el impacto de sus políticas en la mayoría de los sectores sociales, la Casa Rosada ya trabaja en la estrategia política de cara a 2027 y apuesta a una modalidad de “confrontación acordada” con gobernadores aliados, que permitiría sostener acuerdos electorales sin eliminar la competencia local. En paralelo, se enfría la negociación con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y La Libertad Avanza impulsa en Diputados dos proyectos centrales: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal. Crece el temor en el Gobierno por las posibles esquirlas por el caso Cerimedo en Bolivia. Las Últimas noticias del gobierno de Javier Milei. Javier Milei hoy. Seguí el Minuto a minuto de las medidas del gobierno de Javier Milei.
Milei acelera la agenda legislativa y prepara el terreno electoral para 2027
El Gobierno Nacional negocia acuerdos con entre 10 y 12 gobernadores aliados bajo una nueva lógica, redefine su vínculo con el PRO en CABA y avanza en el Congreso con la reforma del BCRA e Inocencia Fiscal.
Hace 1 hora
Antes de la visita de Milei, estalló un escándalo en París por la Casa Argentina
La Intendencia de París le pidió a la Cancillería francesa investigar las denuncias de residentes de la casa estudiantil que depende del Gobierno argentino contra su director, Santiago Muzio, un hombre vinculado a la extrema derecha europea. Lo acusan de expulsar a residentes por razones ideológicas.
A pocas semanas de que Javier Milei vuelva a pisar Francia, las autoridades de París pidieron a la Cancillería de ese país que se investigue la gestión del director de la Casa Argentina en la Ciudad Internacional Universitaria de la capital francesa (CIUP). Piden que se esclarezca la expulsión de residentes, la retirada de placas homenaje a víctimas de la dictadura y la realización de reuniones de extrema derecha.
Hace 1 hora
¿Por qué Milei volvió a hablar de aborto?
La caída de la natalidad atraviesa a países con aborto legal y también a países donde está prohibido o severamente restringido, lo que vuelve difícil atribuirla a los “pañuelitos verdes”. Sin embargo, el objetivo parece menos explicar un fenómeno demográfico que reactivar una batalla cultural.
La verdad es que no nombró la palabra “aborto”, tampoco se refirió a los términos que consagró la Ley 27.610, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El presidente, en cambio, fue a buscar en el arcón de las provocaciones “esa pasión por asesinar niños en el vientre de sus madres” porque lo que importa es generar imágenes satánicas, apocalípticas; necesita recrear esas “fuerzas del cielo” de las que tanto hablaba al principio de su mandato, que sostendrían a sus pocos “soldados”, citando una frase bíblica del capítulo de Macabeos.
Hace 1 hora
Caen las importaciones en cuatro rubros: por qué es una mala señal para Milei
Las importaciones de piezas y accesorios, bienes de consumo, bienes de capital y vehículos son cuatro ramas de las importaciones que aún no despegan.
El comercio exterior volvió a mostrar un resultado favorable en julio, con un superávit comercial de US$ 2.115 millones. Sin embargo, el Indec dio cuenta que hubo cuatro sectores de la economía que tuvieron caídas relevantes en sus ingresos de bienes del extranjero, que evidencia no solo una merma en el consumo interno sino que el modelo actual obtura incluso negocios de importadores.
Hace 8 horas
Alivio para endeudados: la oposición prepara una contraofensiva en el Congreso
Después de la sesión por tierras, la oposición busca los votos para tratar antes de fin de año un proyecto que aborde la situación de los morosos. La ofensiva opositora en ciernes incluye también el reparto de los fondos viales entre las provincias. Las claves: la ruptura del bloque de aliados y la caída de Milei en las encuestas.
Hace 10 horas
Cerimedo complicado: los detalles de la causa que lo vinculan al intento de femicidio
El exasesor de Javier Milei y hombre fuerte del gobierno derechista de Bolivia fue acusado de tentativa de feminicidio de su pareja Nadia Beller, un delito que tiene una pena de 20 años en el país vecino. Los detalles de la imputación y los elementos probatorios que complican al consultor político. Las revelaciones del celular secuestrado. La audiencia postergada para este viernes. Y el pedido para que la víctima declare en Argentina sobre los hechos de corrupción de los que tomó conocimiento.
Hace 16 horas
La actividad creció en junio, pero el rebote sigue concentrado en minería, agro y pesca
La comparación con 2024 y 2025 muestra una economía que dejó atrás la recesión del primer año de Milei, pero que todavía no consiguió una recuperación homogénea: la minería, el agro y la pesca empujan el índice, mientras la industria acumula una caída de 2,2%, el consumo masivo continúa en retroceso y algunos segmentos manufactureros vinculados al mercado interno siguen perdiendo actividad.
Hace 16 horas
La CGT, CTA y la UTEP se movilizaron en contra de la morosidad y endeudamiento familiar
La CGT, las CTA y la UTEP protestaron frente al Ministerio de Economía. La central cegetista presentó un petitorio a la cartera que conduce Luis Caputo.
Hace 16 horas
El “rey del fracking” de Estados Unidos se expande en Vaca Muerta
La compañía liderada por Harold Hamm, conocido por ser el pionero en la producción no convencional de petróleo en Estados Unidos, selló un acuerdo con la suiza Mercuria para ampliar su participación en Vaca Muerta. Invertirán US$ 4.000 millones en cinco años.
Hace 16 horas
Las verduras subieron 7,5% en la tercera semana de agosto y presionan sobre la inflación
Verduras, frutas y aceites encabezaron las subas de la tercera semana, mientras la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 2%. El dato llega después de un julio en el que el IPC nacional avanzó 2,1%, por encima de las expectativas que habían anticipado las consultoras.
Hace 17 horas
La CGT se suma a la marcha de los jubilados: cuándo y dónde es la convocatoria
Desde sus redes sociales, la central sindical confirmó que formará parte de la marcha de jubiladas y jubilados este miércoles. Pidieron "unidad y solidaridad" con el pueblo trabajador.
Hace 17 horas
"Confrontación acordada": la modalidad que explora Milei con gobernadores para 2027
El Gobierno espera alianzas en una docena de provincias, con o sin candidatos propios. "Vamos acordar, no va a ser igual que en 2025", dijo uno de los máximos operadores políticos de LLA ante El Destape. Por otro lado, se enfría el acuerdo con el PRO por CABA.
Hace 17 horas
Daza por la crisis: "La fragilidad de la clase media es excesivamente alta"
El viceministro de Economía habló ante empresarios en el Consejo de las Américas ante la ausencia de último momento de Luis Caputo. Además reivindicó el rumbo del Gobierno y la política económica de Pinochet.
Hace 17 horas
Milei busca privatizar y extranjerizar Fabricaciones Militares
El gobierno avanza en un plan para sumar un socio privado y extranjero que controle la empresa pública que produce armas y municiones. Las cláusulas anti China y de control de EEUU.
Hace 17 horas
Sturzenegger lo hizo: primer amparo patronal contra la reforma laboral
Exclusivo: Adimra, la contraparte en la paritaria de la UOM, se presentó ante la Justicia laboral para bloquear un artículo de la reforma y la reglamentación del "Coloso" que limitó el financiamiento de la entidad. Otras cámaras preparan acciones similares y la UIA ya se había quejado de que la norma "terminó complicando" a los empresarios.
Hace 18 horas
Milei negó la crisis económica: "No aumentó el desempleo ni cayeron los salarios"
Una y otra vez, el mandatario rechazó las voces que critican la situación económica del país y la falta de un plan de crecimiento del Gobierno. Por el contrario, Milei aseguró en el cierre del foro del Council of the Americas que lo sucede no le preocupa. "Así como aparecen empresas, desaparecen, es un fenómeno natural", sostuvo.