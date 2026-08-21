El Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria Argentina, elaborado por el Observatorio Argentino de Drogas de la SEDRONAR, reveló que "más de una cuarta parte de los estudiantes manifestó haber participado en apuestas con dinero durante el último año". El informe oficial destaca un agravante crítico: esta prevalencia "resulta significativamente superior en las modalidades desarrolladas mediante plataformas digitales". La masividad del juego online en los teléfonos de los adolescentes dejó de ser una sospecha para convertirse en una estadística ineludible para el gobierno libertario.

Frente a este diagnóstico, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 771/2026, que introduce cambios en la Ley de Ministerios. En el texto, el Poder Ejecutivo nacional asume una postura científica clara al definir la ludopatía como "un trastorno reconocido por la comunidad científica y médica, caracterizado por la pérdida de control sobre la conducta de juego, la persistencia de dicha conducta pese a sus consecuencias negativas y la afectación progresiva de la salud mental, la economía personal y familiar, las relaciones sociales y el desempeño educativo y laboral".

La norma reconoce que estas conductas comparten "características comunes con otros consumos problemáticos respecto de sus mecanismos de desarrollo". En el decreto, el Gobierno Nacional establece la necesidad de "entender el diseño y ejecución de políticas públicas relacionadas con la prevención y tratamiento en materia de consumo de sustancias psicoactivas, así como con la prevención, concientización, capacitación, investigación y abordaje integral de la ludopatía en juegos de azar y apuestas".

El decreto argumenta que la situación imperiosa "demanda fortalecer las herramientas institucionales destinadas al desarrollo de políticas preventivas, campañas de concientización, producción de evidencia, capacitación de equipos de salud y dispositivos asistenciales especializados". Pero, en la práctica, el DNU se limita a una reestructuración de organigrama: traslada competencias políticas de un ministerio a otro con el argumento de que "resultan impostergables para una mejor gestión de gobierno".

La letra de la norma no aclara cómo se combatirá el problema en el territorio digital donde se origina. En el Congreso, cuando se debatió la regulación de la ludopatía se pidió regular o bloquear las plataformas de apuestas ilegales, establecer límites a la publicidad y al patrocinio de los sitios de juego —principales anzuelos para los jóvenes—, controles de edad y de identidad para el ingreso a los sitios web.

El desborde publicitario de las casas de apuestas

El Mundial 2026 no solo multiplicó la conversación sobre fútbol: también impulsó las menciones sobre apuestas online y ludopatía en las redes sociales. Un informe de monitoreo digital registró 420 mil menciones durante junio, frente a las 292 mil de mayo, el nivel más alto del semestre. El crecimiento coincidió con una fuerte ofensiva publicitaria de las casas de apuestas, que aprovecharon la exposición del torneo para instalar sus contenidos en las plataformas digitales.

Uno de los casos que más repercusión generó fue una campaña que utilizó una recreación de Diego Maradona mediante inteligencia artificial para promocionar una casa de apuestas. Tras la difusión del video, las menciones vinculadas al ídolo argentino se multiplicaron por 19. La campaña provocó críticas y también burlas entre los usuarios, que cuestionaron el uso comercial de la imagen de Maradona, fallecido en 2020.

El fenómeno también alcanzó al tradicional Prode, que durante junio concentró el 86% de la conversación digital sobre apuestas deportivas. Más de 227 mil usuarios mencionaron el juego y generaron más de 383 mil menciones. El término “apuesta combinada”, además, multiplicó por siete sus menciones respecto de mayo, un indicador de cómo la jerga propia de las plataformas de apuestas comenzó a incorporarse con mayor intensidad a la conversación cotidiana durante el Mundial.