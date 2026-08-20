El segundo de Caputo por la crisis: "La fragilidad de la clase media es excesivamente alta"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, habló este jueves ante empresarios en el Consejo de las Américas y reconoció, en el contexto de la caída del consumo y la morosidad familiar récord, que "la fragilidad de las clases medias es excesivamente alta", aunque reivindicó el rumbo del gobierno de Javier Milei.

Así lo hizo Daza al reemplazar al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, quien tenía previsto ser el orador en el evento que se llevó a cabo en el Hotel Alvear, pero terminó por bajarse a último momento aduciendo "tener fiebre".

El funcionario destacó el recorrido económico del Gobierno en cuanto a la baja de la pobreza, al señalar que el porcentaje de gente que no llega a cubrir la canasta básica total pasó del 53% al 28% entre el primer semestre de 2024 y el segundo semestre de 2025.

De este modo, evitó hacer foco en los indicadores preliminares del sector privado que advierten que la pobreza subió más de 3 puntos, del 27 al 30%, entre el tercer trimestre de 2025 y el primero de 2026, como consecuencia de la caída del salario real de la segunda mitad del año pasado, según señaló un informe de la UCA.

En ese marco, Daza admitió la mala situación actual de los sectores bajos y medios, aunque lo atribuyó a la herencia recibida. "Nos queda mucho. La pobreza en Argentina es excesivamente alta. La fragilidad de las clases medias, después del desastre heredado, es excesivamente alta. Pero estamos trabajando y enfocados (en mejorarlo) y haciéndolo de manera robusta y sostenible en el tiempo".

El Viceministro dijo su frase en el contexto de una retracción del consumo masivo que lleva ya seis meses consecutivos y alcanza un 2,9% en el acumulado entre enero y junio de este año, según las cifras de la consultora Scentia. También lo hizo en el contexto del atraso salarial del sector privado registrado continuo entre octubre de 2025 y mayo de 2026, según los últimos datos disponibles del Indec, solo interrumpido por un crecimiento real durante abril.

Además, los últimos meses muestran signos de deterioro en el consumo de bienes durables, propios de la clase media. Entre ellos, una baja del patentamiento de automóviles y de la compra de electrodomésticos, junto con un estancamiento de las escrituras de inmuebles, alertó la CAC, una de las organizadoras del evento, en su último informe.

Daza reivindicó el rumbo del Gobierno y la política económica de Pinochet

Más allá de eso, Daza reivindicó el rumbo económico del Gobierno, al destacar en sus diapositivas, entre otros puntos, que "se rompió la médula de la inercia inflacionaria". Al respecto, y pese a que el IPC de julio mostró una nueva aceleración por encima del 2%, agregó que "la inflación va a seguir bajando" porque "tenemos datos fiscales sólidos y un Banco Central con reservas".

También resaltó que Argentina es "el único país del G20 con superávit fiscal" y que el BCRA está "muy adelantado en la compra de reservas" respecto a los objetivos planteados por la propia entidad monetaria a inicios de año.

Al mismo tiempo, destacó la confianza en el Gobierno al remarcar que "la población ya cambió", porque "cada vez que hubo un shock financiero global, la población se dolarizó y hubo fuga de capitales". Pero que, al contrario, "el año pasado hubo un shock político muy fuerte con una fuertísima dolarización" y, aún así, "por primera vez los argentinos se dolarizaron pero mantuvieron los dólares en Argentina".

Así, omitió señalar la ayuda oficiales mediante los sucesivos blanqueos, tanto en 2024 como en 2025, y precisó que, según datos del Banco Central, hay actualmente unos 40.000 millones de dólares depositados en los bancos locales. En paralelo, resaltó el superávit energético y adelantó que Argentina pasará de obtener 19.000 millones de dólares en exportaciones de energía y minería en 2026 a unos 84.000 millones en 2035.

Por último, Daza reivindicó la política económica de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, país en el que él desarrolló buena parte de su carrera profesional. "A comienzos de los años ochenta, Chile decide que no va a defaultear su deuda. Eso fue esencial para que Chile tenga el mercado financiero más grande de América Latina", expresó, contrastando lo ocurrido en el país trasandino con lo sucedido en el resto de las naciones de la región durante la denominada "crisis de la deuda".

Y realizó un paralelismo con la política actual del Gobierno al afirmar que "cuando Milei decide no hacer un default, se sientan las bases de la Argentina moderna".