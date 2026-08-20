Los empresarios marcharon a Plaza de Mayo contra la politica de Milei: "Nos están asfixiando"

No es común ver a un empresario marchar en las calles. Milei lo hizo. Este jueves, los dueños de fábricas de la Argentina marcharon a Plaza de Mayo para denunciar que el modelo económico del actual gobierno hizo que suban la tasa de interés, que aumenten los costos de la energía y que se desplomen las ventas. La crisis llevó a que 30.633 empresas cierren desde diciembre de 2023 y que se pierdan más de 411.613 puestos de trabajo registrados. Los informes del Banco Central (BCRA) muestran que las empresas también se endeudaron: la irregularidad crediticia pasó de 0,7% en octubre de 2024 a 3,5% de las firmas en junio de 2026.

"Marchamos para frenar las políticas que nos afixian como la tasa de interes y la poca demanda", sostiene Sebastián Panuncio, una industrial pyme de la cadena de iluminación, en diálogo con El Destape. La caída del consumo no encuentra piso y eso uno de los principales problemas que preocupan a los industriales. La consultora Scentia registró en junio una contracción interanual del 2,7% interanual en el total de canales comerciales, acumulando una baja del 2,9% en el primer semestre del año. Al poner en perspectiva histórica el nivel de volumen alcanzado en junio de 2026, los datos revelan que la demanda se sitúa apenas en el 82,9% del volumen consumido en enero de 2023.

"Fue el día del empresario nacional y estamos muy amenazados por las políticas públicas del gobierno nacional. Vamos a marchar hoy, pero lo vamos a hacer mañana y pasado y las veces que sea necesario para que toda la población tome conciencia de que destruyendo la industria nacional se destruye el futuro del país. Necesitamos terminar con este industricidio que va a generar más desempleo y más pobreza para toda la población", afirma Humberto Soacessi, empresario de la construcción en Córdoba.

Los datos del BCRA muestran que en marzo de 2026 había 21.948 empresas en la calificación de deudores irrecuperables. La cantidad de firmas con deudas pasó del 0,7% en 2024 a 3,5% en 2026. Es decir que las empresas con deudas se multiplicaron por cinco en la gestión Milei. Algunas de las compañías que se presentaron irregularidades en la cadena de pagos en las últimas semanas son la cadena de locales gastronómicos LeBlé, la poderosa bodega mendocina Bianchi y la reconocida marca de indumentaria Rever Pass.

La apertura de concursos preventivos de acreedores se disparó 130% en 2025 solamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Reclamamos un cambio de rumbo, porque nos excluye al abrir importaciones y hace caer el poder adquisitivo del mercado interno. Esto es insostenible para las PYMES", explica Carlos Ferrari, representante de Asamblea de pequeños y medianos empresarios (APYME) en Bahia Blanca. La importación de bienes de consumo fue la más alta en 20 años durante el 2025. Solo en septiembre de 2025 ingresaron al país productos por U$S 1.157 millones, mientras que el acumulado de enero a septiembre trepó a USD 8.376 millones, el valor más alto desde 2004.

"Tengo una empresa vinculada a la Construcción y marcho con mis compañeros porque siendo el día del empresario nacional no hay motivos para celebrarlo. Más bien todo lo contrario: poco a poco nos hunde a todos. Cierran 33 empresas cada día. Si hoy no nos tocó, nos toca mañana", expresó Julián Moreno. Los empresarios exigen la sanción de una ley de Emergencia Pyme y el debate urgentes para construir un proyecto de desarrollo nacional que tenga como motor la suba de salarios para el desarrollo del consumo local y la regulación de las importaciones.

Gustavo Casciotti es empresario minimercadista de Mar del Plata y alerta que las PYMES están en una emergencia. "Argentina no es viable sin industria y mercado interno. Este modelo nos oprime y nos funde. Marchamos para interpelar a las autoridades", explica.

Un día del empresario sin mucho que festejar

En Argentina, el Día del Empresario Nacional se celebra el 16 de agosto, fecha que recuerda la creación, en 1953, de la Confederación General Económica (CGE), una organización empresaria impulsada durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. La CGE buscaba representar especialmente a los empresarios nacionales, pequeños y medianos industriales, comerciantes y productores, bajo una idea de desarrollo basada en la industria nacional y la articulación entre el Estado, los trabajadores y el empresariado.

Por eso la fecha tiene una carga política e histórica particular: reivindica la figura del empresario nacional como un actor diferente de las grandes corporaciones multinacionales o del capital financiero, vinculado a la producción local, la generación de empleo y el desarrollo del mercado interno. Hoy los empresarios tienen más preocupaciones que motivos para festejar.